Германия продлила карантин почти на месяц

Сохраняются действующие ограничения: в стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.

Канцлер обязала носить маски в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях.

Работодателям посоветовали продлить "удаленку" для сотрудников. Школы и детские сады также останутся закрытыми.

Жесткий локдаун действует в Германии с 16 декабря 2020 года. Тогда запретили работу всех магазинов, кроме продуктовых и тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Перестали работать парикмахерские, музеи, кинотеатры, салоны красоты и другие общественные заведения. Школьников перевели на удаленное обучение.