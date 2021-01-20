Ср, 20.01.2021
Нет оснований говорить о смягчении ограничений министр здравоохранения Даниэль Павлютс
министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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Германия продлила карантин почти на месяц

Карантин. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Канцлер Германии Ангела Меркель продлила жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, до 14 февраля, пишет Deutsche Welle. Людям разрешается собираться вместе максимум с одним человеком, который не живет с ними в одном доме.

Сохраняются действующие ограничения: в стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.

Канцлер обязала носить маски в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях.

Работодателям посоветовали продлить "удаленку" для сотрудников. Школы и детские сады также останутся закрытыми.

Жесткий локдаун действует в Германии с 16 декабря 2020 года. Тогда запретили работу всех магазинов, кроме продуктовых и тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Перестали работать парикмахерские, музеи, кинотеатры, салоны красоты и другие общественные заведения. Школьников перевели на удаленное обучение.

Возбудитель Covid-19 с момента проникновения в Германию подтвержден у 2 052 028 человек, из них 47 622 скончались, а свыше 1,71 млн выздоровели.

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