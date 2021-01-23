"Ключ" просто-напросто больше не подойдет к "замку". Наглядно о принципе действия вакцины

В ролике ученые попытались наглядно объяснить принцип работы первой зарегистрированной в Латвии Covid-19 вакцины от Pfizer-BioNtech, а так же, что происходит с данной вакциной в организме человека, принимая во внимание факт, что другие вакцины на базе мРНК (Moderna - Прим.ред.) имеют практически идентичный механизм действия.

Видео: Ученые наглядно объясняют, как работает вакцина на базе мРНК

Принцип действия вакцины: "ключ" просто-напросто больше не подойдет к "замку"

Чтобы понять принцип действия данной вакцины, сперва стоит ознакомиться с "потоком информации" в нашем организме. Главный носитель информации наших клеток - ДНК, которая находится в клеточном ядре. Из ДНК наши клетки, в процессе транскрипции, способны построить РНК, которая, в свою очередь, содержит непосредственную "инструкцию" по производству какого-либо конкретного протеина (белка). РНК из клеточного ядра транспортируется в цитоплазму (внутреннюю среду клетки), где происходит трансляция заложенной в РНК информации - синтез определенного протеина. Каждый же протеин в клетке затем выполняет какую-либо характерную ему специфическую функцию.

Как происходит инфицирование SARS-CoV-2 вирусом? На поверхности вириона коронавируса находятся копии S (spike) протеина, который можно воспринимать как своеобразный "ключ". На поверхности некоторых наших клеток, в свою очередь, можно найти рецептор ACE2 – "замок", к которому подходит вышеупомянутый "ключ" (S протеин).

Таким образом, с помощью S протеина вирус способен "открыть" нашу клетку и заразить ее. Следовательно, один из способов предотвращения инфекции кроется в возможности препятствования вставке "ключа" в "замок".

ФОТО: Кадр из видео

В случае вакцины Pfizer-BioNTech ученые используют только часть вирусной РНК инструкции по производству его белков; ту часть, которая отвечает лишь за производство S протеина и не содержит инструкций для производства каких-либо других белков вируса.

Данная РНК инструкция по производству S протеина многократно размножается и затем упаковывается в капельки жира (без данной защиты РНК очень нестабильна и быстро деградирует). Капелька жира по своему строению также очень похожа на клеточную мембрану, что необходимо для возможности безопасно доставить РНК вакцины непосредственно в клетку.

Так как инструкция РНК вакцины выглядит точно так же, как и наша РНК, клеточная машинерия сразу же начинает производство S протеина, выставляя его части "на показ" на своей поверхности, как бы говоря другим клеткам - "Эй, смотрите, что я сделала!". В этот момент наша иммунная система осознает, что никогда ранее не видела настолько своеобразный протеин, начинается активация масштабной защитной реакции. Активированные B-лимфоциты начинают производство антител к S протеину, T-лимфоциты помогают B-лимфоцитам, координируют иммунный ответ и готовятся уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Следовательно, в следующий раз, когда наш организм встретится с самим вирусом SARS-CoV-2, иммунная система его сразу распознает и "облепит" антителами.

В результате этого вирус уже не сможет прицепиться к нашим клеткам и инфицировать их, "ключ" просто-напросто больше не подойдет к "замку".

ФОТО: Кадр из видео

Вакцина не оказывает влияние на наше ДНК

Стоит добавить, что РНК вакцины достаточно быстро утрачивают активность, поэтому не стоит беспокоиться, что данная вакцина сможет оказать влияние на наше ДНК. По правде говоря, РНК вакцины даже никогда и не попадает в ядро клетки, где находится наше ДНК. К тому же, перенос информации в наших клетках происходит следующим образом: из ДНК в РНК, из РНК в белки (протеины), но не обратно. Соответственно, определенно не стоит переживать, что РНК вакцины смогут повлиять на нашу собственную ДНК.

Что еще содержат эти вакцины кроме РНК?

Состав данных вакцин минимален. В первую очередь, это липиды. Названия наверняка кажутся совсем непонятными, но их функция крайне проста – создать капельку жира, которая необходима для доставки РНК вакцины внутрь клетки.