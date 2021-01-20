В центре Мадрида произошел взрыв: обрушилась часть многоэтажного здания
Во второй половине дня в среду, 20 января, в центре Мадрида произошел взрыв.
Во второй половине дня в среду, 20 января, в центре Мадрида произошел взрыв.
Как сообщает "Медуза", взрыв произошел в многоэтажке, принадлежащей религиозной организации, вплотную к ней примыкает дом престарелых.
más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx— césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021
В результате происшествия здание частично обрушилось. Причины взрыва на данный момент неизвестны.
Издание Eli Diario сообщает, что, вероятно, произошел взрыв бытового газа.
Fuerte explosión en la calle Toledo, centro de Madrid. pic.twitter.com/5sU9cxE2t9— R҉i҉S҉e҉ A҉n҉D҉ s҉H҉i҉N҉e҉ (@Eneko_SNKV) January 20, 2021
Известно о двух погибших, число пострадавших выясняется.