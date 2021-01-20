Ср, 20.01.2021
Нет оснований говорить о смягчении ограничений министр здравоохранения Даниэль Павлютс
министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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В центре Мадрида произошел взрыв: обрушилась часть многоэтажного здания

Последствия взрыва в Мадриде 20 января 2021 года ФОТО: AFP/SCANPIX

Во второй половине дня в среду, 20 января, в центре Мадрида произошел взрыв.

Как сообщает "Медуза", взрыв произошел в многоэтажке, принадлежащей религиозной организации, вплотную к ней примыкает дом престарелых. 

В результате происшествия здание частично обрушилось. Причины взрыва на данный момент неизвестны.

Издание Eli Diario сообщает, что, вероятно, произошел взрыв бытового газа.

Известно о двух погибших, число пострадавших выясняется.

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