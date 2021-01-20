Ср, 20.01.2021
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  • Если в феврале девятиклассники не вернутся в школы, экзамены заменят мониторинговыми работами
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Если в феврале девятиклассники не вернутся в школы, экзамены заменят мониторинговыми работами

Илга Шуплинска ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Если после отмены режима чрезвычайной ситуации, продолжительность которого в настоящее время установлена до 7 февраля, ученики 9-х классов не смогут начать обучение или индивидуальные консультации очно, предстоящие государственные проверочные работы будут заменены мониторинговыми работами, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Шуплинска пояснила, что мониторинговые работы даются для того, чтобы ученик понимал, какие навыки, способности и знания ему необходимо развить после окончания основной школы. Она добавила, что мониторинговые работы напрямую не связаны с годовыми оценками.

С другой стороны, министр выразила надежду, что в ближайшее время можно будет возобновить организацию очных консультаций для выпускников средних школ, поскольку это более ответственный этап, чем окончание 9-го класса.

"С одной стороны, можно подумать, что в нынешних условиях следует отказаться от централизованных экзаменов. В прошлом году мы провели опрос учеников 12-х классов, который планируем провести и в этом году. В прошлом году [мнения по вопросу организации централизованных экзаменов] разделились 50 на 50", - сказала Шуплинска, добавив, что по результатам опроса этого года можно будет судить об актуальной ситуации.

В свою очередь президент Латвийского объединения студентов Катрина Спроге, говоря об экзаменах, отметила, что важно не забывать, что проведение или отмена централизованных экзаменов в 2021 году отразятся на системе приема в высшие учебные заведения не только в этом году, но и в последующие.

По ее словам, проведение вступительных экзаменов в высших учебных заведениях также может иметь критическое эпидемиологическое значение. Она добавила, что не только выпускники школ этого года будут заинтересованы в поступлении в высшие учебные заведения осенью 2021 года.

Также, по ее мнению, важен вопрос, как выпускников этого года можно будет сравнивать с теми, кто сдал централизованные экзамены, и как университеты отреагируют на потенциальную необходимость полностью изменить порядок приема студентов в ближайшие месяцы.

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