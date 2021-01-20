Ср, 20.01.2021
Всем привет из Кремлевского централа! Алексей Навальный из СИЗО
Алексей Навальный из СИЗО
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После публикации видео "Дворец Путина" в ФБК снова пришли с обысками

Алексей Навальный ФОТО: AFP / Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Вашингтоне проходит инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.
  • Дональд Трамп с супругой покинули Белый дом. Последняя речь на президентском посту произнесена на авиабазе "Эндрюс". Борт №1 увёз семью Трампа во Флориду.
  • После публикации видео "Дворец Путина" в Фонд борьбы с коррупцией снова пришли с обысками. В России готовятся к субботним протестам.

После публикации видео "Дворец Путина" полиция пришла в местный штаб Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Омске. Силовики изъяли технику и составили протокол на координатора штаба Ольгу Картавцеву по статье "Организация без подачи уведомления".

Между тем, ФБК уже анонсировал всероссийскую акцию протеста - она запланирована на 23 января.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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