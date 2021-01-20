После публикации видео "Дворец Путина" в ФБК снова пришли с обысками
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
После публикации видео "Дворец Путина" полиция пришла в местный штаб Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Омске. Силовики изъяли технику и составили протокол на координатора штаба Ольгу Картавцеву по статье "Организация без подачи уведомления".
Между тем, ФБК уже анонсировал всероссийскую акцию протеста - она запланирована на 23 января.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 20.01.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.