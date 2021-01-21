Фото ⟩ Инаугурация Байдена: новый президент США в Ralph Lauren, а Леди Гага - с "Голубем мира"

Вчера, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. По ясным причинам, на церемонии было меньше приглашенных лиц, чем было ранее, однако среди тех, кто там был - замечены и певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.
Для церемонии Байден выбрал темно-синий костюм американского бренда Ralph Lauren. Темно-синий цвет в таком контексте является олицетворением стабильности и надежности.
В свою очередь, первая леди США Джилл Байден появилась в платье и накидке нью-йоркского бренда Markarian. Дизайнер Александра О'Нейл сшила бирюзовый комплект из платья длиной чуть ниже колена, а также приталенного плаща, который был украшен кристаллами Swarovski.
Если говорить о правой руке Байдена - вице-президенте Камале Харрис, то она предпочла комплект из платья и пальто насыщенного фиолетового цвета. Авторы наряда - Christopher John Rogers и Sergio Hudson.
Галерея: Камала Харрис
Леди Гага
Если говорить о звездах, которые также были на церемонии, то певица Леди Гага, которая исполнила национальный гимн США, была в наряде Schiaparelli Haute Couture, разработанном креативным директором французского бренда Дэниелом Роузберри специально для мероприятия. Комплект был дополнен приталенным черным жакетом и позолоченной брошью "Голубь мира".
Галерея: Наряд Леди Гаги
Дженнифер Лопес
В свою очередь, Дженнифер Лопес, появившаяся в Белом доме вслед за Гагой, выглядела чуть менее эпатажно в монохромном белом образе Chanel. Певица пела на церемонии песню America The Beautiful.