Фото ⟩ Инаугурация Байдена: новый президент США в Ralph Lauren, а Леди Гага - с "Голубем мира"

Для церемонии Байден выбрал темно-синий костюм американского бренда Ralph Lauren. Темно-синий цвет в таком контексте является олицетворением стабильности и надежности.

Джо Байден ФОТО: AFP/SCANPIX

В свою очередь, первая леди США Джилл Байден появилась в платье и накидке нью-йоркского бренда Markarian. Дизайнер Александра О'Нейл сшила бирюзовый комплект из платья длиной чуть ниже колена, а также приталенного плаща, который был украшен кристаллами Swarovski.

Галерея: Джо и Джилл Байдены

Камала Харрис

Если говорить о правой руке Байдена - вице-президенте Камале Харрис, то она предпочла комплект из платья и пальто насыщенного фиолетового цвета. Авторы наряда - Christopher John Rogers и Sergio Hudson.

Камала Харрис ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Галерея: Камала Харрис

Леди Гага

Леди Гага и Джо Байден ФОТО: Scanpix/AP

Если говорить о звездах, которые также были на церемонии, то певица Леди Гага, которая исполнила национальный гимн США, была в наряде Schiaparelli Haute Couture, разработанном креативным директором французского бренда Дэниелом Роузберри специально для мероприятия. Комплект был дополнен приталенным черным жакетом и позолоченной брошью "Голубь мира".

Галерея: Наряд Леди Гаги

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес ФОТО: AFP/SCANPIX