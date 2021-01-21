Чт, 21.01.2021
Народ, глас народа, услышали и к народу прислушались. Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила. Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Учителя дошкольного и специального образования получат единовременную добавку в 300 евро
1 мин для прочтения

Учителя дошкольного и специального образования получат единовременную добавку в 300 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Министерство образования и науки выделит 4,4 млн евро на единовременное пособие для педагогов дошкольных учреждений и учителей специального образования, работающих очно во время пандемии Covid-19. Такое решение приняла рабочая группа под руководством министра финансов Яниса Рейрса в четверг, 21 января.

Как сообщили агентству LЕТА в Минфине, эта поддержка будет предоставлена, потому что очная работа в условиях Covid-19 предусматривает повышенное соблюдение эпидемиологических требований, а также необходимость применения творческих решений в образовательном процессе. Кроме того, самоизоляция других учителей создает повышенный стресс и напряжение.

"Воспитатели и помощники воспитателей в детских садах оказывают неоценимую поддержку родителям, которые могут продолжать свою работу во время чрезвычайного положения. Поэтому очень важна поддержка в виде доплат", - отметил министр финансов.

Ранее министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что Минобрнауки предложил правительству инициативу единовременной прибавки для учителей в размере 30% от самой низкой ставки заработной платы учителя, что сейчас составляет 300 евро. На поддержку 15 000 учителей дошкольных учреждений и учителей специального образования необходимо 4,4 миллиона евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back