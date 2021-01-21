Учителя дошкольного и специального образования получат единовременную добавку в 300 евро

Как сообщили агентству LЕТА в Минфине, эта поддержка будет предоставлена, потому что очная работа в условиях Covid-19 предусматривает повышенное соблюдение эпидемиологических требований, а также необходимость применения творческих решений в образовательном процессе. Кроме того, самоизоляция других учителей создает повышенный стресс и напряжение.
"Воспитатели и помощники воспитателей в детских садах оказывают неоценимую поддержку родителям, которые могут продолжать свою работу во время чрезвычайного положения. Поэтому очень важна поддержка в виде доплат", - отметил министр финансов.
Ранее министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что Минобрнауки предложил правительству инициативу единовременной прибавки для учителей в размере 30% от самой низкой ставки заработной платы учителя, что сейчас составляет 300 евро. На поддержку 15 000 учителей дошкольных учреждений и учителей специального образования необходимо 4,4 миллиона евро.