Учителя дошкольного и специального образования получат единовременную добавку в 300 евро

Как сообщили агентству LЕТА в Минфине, эта поддержка будет предоставлена, потому что очная работа в условиях Covid-19 предусматривает повышенное соблюдение эпидемиологических требований, а также необходимость применения творческих решений в образовательном процессе. Кроме того, самоизоляция других учителей создает повышенный стресс и напряжение.

"Воспитатели и помощники воспитателей в детских садах оказывают неоценимую поддержку родителям, которые могут продолжать свою работу во время чрезвычайного положения. Поэтому очень важна поддержка в виде доплат", - отметил министр финансов.