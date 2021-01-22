Что российские СМИ сообщают о западных вакцинах?

Уже во время тестирования первых западных вакцин российские СМИ активно тиражировали миф о том, что они опасны, а начатый в Евросоюзе процесс вакцинации – хаотичен и окружен скандалами. Сообщения основываются на преувеличениях и неправдивой информации, которые вводят в заблуждение, а также легко достигают аудитории в Латвии.
С начала пандемии Re:Check несколько раз писал о том, как ее освещают СМИ в России. Даже государственный Первый канал еще весной сеял сомнения об ожидаемых вакцинах. На нем распространялись теории заговоров: будто Билл Гейтс заинтересован в распространении Covid-19, а его вакцины убили сотни тысяч человек.
После начала тестирований первой вакцины, созданной на Западе компаниями Pfizer/BioNTech, началась новая волна дезинформации. Re:Check проанализировал главные нарративы и то, как они создаются.
Смерти во время тестов
"Аллергия, паралич, боли: с вакциной Pfizer начались проблемы" - гласит заголовок к сюжету НТВ. В сюжете рассказывается, что во время тестов вакцины умерло шесть человек. Однако не было сказано, что четыре из шести получали вместо вакцины плацебо - смесь воды и соли, а смерти остальных двух человек не были связаны с вакцинами. Также в сюжете не упомянули, что в тестах приняли участие почти 44 тыс. человек. Как количество смертей, так и их причины соответствуют показателям смертности в соответствующей группе общества.
НТВ рассказывало, что во время тестов вакцины в США умерло шесть человек. В сюжете не сказано, что четверо из шести получили плацебо, а не вакцину, и остальные две смерти с вакциной не связаны.
Схожим образом результаты тестирования изложены в еще одном сюжете НТВ, где упоминаются еще и другие серьезные побочные эффекты вакцинации. Однако в докладе о результатах тестирования отмечается, что конкретные проблемы со здоровьем с вакциной не связаны. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США наиболее частыми побочными эффектами вакцины назвало: боль на месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, боль в суставах и лихорадка. Действительности соответствует новость о возможной аллергической реакции – ее в начале вакцинации обнаружили у двух человек в Великобритании.
Умерли после вакцины или из-за нее?
Если набрать в поисковиках домашних страниц "НТВ", "Рен ТВ" или "Россия 24" название Pfizer, то можно увидеть ряд новостей о людях, которые умерли после получения вакцины. Однако пока нет оснований связывать эти смерти с вакциной. Типичен рассказ о работнице больницы в Португалии, которая умерла через несколько дней после вакцинации. Ответственные учреждения Португалии изначально отметили, что в данном случае нет подозрений о влиянии вакцины, и это также подтвердили первые результаты аутопсии.
Российские СМИ, ссылаясь на портал британского таблоида Daily Mail, распространили эту новость еще до заключения. Телеканал "Рен ТВ" также дополнил новость предложением: "Отметим, что российские врачи еще раньше предупреждали американских коллег об опасности вакцины Pfizer". "Рен ТВ" ссылается на главу Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который высказывался, что вакцина Pfizer может быть опасна для аллергиков. В этом центре создана российская вакцина "Спутник V".
Также с громкими заголовками выходили новости о случаях, когда европейские страны согласно принципам открытости сообщали об умерших в домах престарелых, которые получили вакцину. "В Швейцарии зафиксировали летальный исход после прививки вакциной Pfizer и BioNTech" - гласит заголовок агентства ТАСС. Лишь потом в новости можно прочитать, что умер 91-летний человек и летальный исход не имеет связи с вакциной. Такими же пугающими заголовками преподносятся новости об умерших людях в Норвегии. Там также смерти зафиксированы в пансионатах, и нет свидетельств о том, что они связаны с вакциной. Лишь в редких случаях в новости удается найти пояснение норвежских учреждений о том, что в домах престарелых в целом еженедельно умирает около 400 человек.
НТВ с заголовком "Тяжелое осложнение после вакцинации от коронавируса выявили в Польше" сообщил о побочных эффектах, выявленных в Польше. Из 37 случаев в 32 побочные эффекты были легкими, в четырех – средней тяжести, а в одном – тяжелые. На время сообщения в Польше вакцину получили примерно 260 тыс. человек.
Первый канал посвятил сюжет медсестре из США, которая упала в обморок вскоре после получения вакцины в прямом эфире. Также и эта новость дополнена утверждением, что в США проблемы с вакциной и вакцинацией. Этот случай получил большую популярность на разных интернет-страницах теорий заговоров, несмотря на то, что сама медсестра позже пояснила, что она иногда теряет сознание при боли и у этого нет связи с вакциной.
Первый канал убеждение о том, что в США проблемы с вакцинами, укрепил сюжетом об упавшей в обморок медсестре. Позже она пояснила, что и раньше многократно теряла сознание и в этом не виновата конкретная вакцина.
Надо добавить, что, по обобщенным данным новостного агентства Bloomberg, лишь до 13 января в США было использовано более 32 млн вакцин. Вакцинами Pfizer/BioNTech там начали вакцинировать 14 декабря, в свою очередь вакцину Moderna, которую в США согласовали второй, лечебным учреждениям начали предоставлять 21 декабря.
Пансионаты как "испытательные полигоны"
В сюжете "Рен ТВ" пугают вакцинацией в домах престарелых. Их жители во многих странах признаны приоритетной группой для вакцинации, потому что для старых людей заболевание Covid-19 опаснее для жизни и в этих учреждениях вирус может легко распространиться. Телевидение рассказывает, что "один за другим европейские дома престарелых становятся будто бы испытательным полигоном" и никого не останавливает "даже если пациенту перевалило за сотню лет". К тому же не каждый понимает, что с ним делают.
В Европе вакцине не доверяют
Наконец, СМИ подчеркивают якобы большое сопротивление общественности. "Британцы отказываются от вакцинации Pfizer, опасаясь побочных эффектов", - сообщил телеканал "Россия 24". Новость основана на факте, что в Великобритании вакцинироваться не хотят 20% жителей. В свою очередь канал "Россия 1" передавал, что "во Франции и Бельгии не слишком доверяют Pfizer". Во Франции действительно желание вакцинироваться уже традиционно низкое. В Бельгии данные одного опроса показывают, что вакцинироваться сразу или вскоре хотят три четверти населения. Журналист "Россия 1" говорит про две трети. В любом случае показатели Великобритании существенно лучше, чем в самой России, где, насколько можно судить, скепсис намного выше. В середине декабря Интерфакс сообщил, что в России вакцинироваться готово 42% человек. Количество тех, кто не хочет этого делать, не указывается.
Новость "Британцы отказываются от вакцинации Pfizer, опасаясь побочных эффектов" основывается на факте, что в Великобритании вакцинироваться не хотят 20%. Это не так много по сравнению, например, с самой Россией.
Новости российских телеканалов легко достигают аудитории в Латвии не только посредством телеэкранов, но и при помощи соцсетей. Например, одним из сюжетов НТВ, в котором говорили о шести смертях во время тестов вакцины Pfizer/BioNTech, на Facebook поделилось 10 тыс. человек, многие из Латвии.