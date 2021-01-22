Что российские СМИ сообщают о западных вакцинах?

Также с громкими заголовками выходили новости о случаях, когда европейские страны согласно принципам открытости сообщали об умерших в домах престарелых, которые получили вакцину. "В Швейцарии зафиксировали летальный исход после прививки вакциной Pfizer и BioNTech" - гласит заголовок агентства ТАСС. Лишь потом в новости можно прочитать, что умер 91-летний человек и летальный исход не имеет связи с вакциной. Такими же пугающими заголовками преподносятся новости об умерших людях в Норвегии. Там также смерти зафиксированы в пансионатах, и нет свидетельств о том, что они связаны с вакциной. Лишь в редких случаях в новости удается найти пояснение норвежских учреждений о том, что в домах престарелых в целом еженедельно умирает около 400 человек.

НТВ с заголовком "Тяжелое осложнение после вакцинации от коронавируса выявили в Польше" сообщил о побочных эффектах, выявленных в Польше. Из 37 случаев в 32 побочные эффекты были легкими, в четырех – средней тяжести, а в одном – тяжелые. На время сообщения в Польше вакцину получили примерно 260 тыс. человек.

Первый канал посвятил сюжет медсестре из США, которая упала в обморок вскоре после получения вакцины в прямом эфире. Также и эта новость дополнена утверждением, что в США проблемы с вакциной и вакцинацией. Этот случай получил большую популярность на разных интернет-страницах теорий заговоров, несмотря на то, что сама медсестра позже пояснила, что она иногда теряет сознание при боли и у этого нет связи с вакциной.

ФОТО: RE:CHECK

Первый канал убеждение о том, что в США проблемы с вакцинами, укрепил сюжетом об упавшей в обморок медсестре. Позже она пояснила, что и раньше многократно теряла сознание и в этом не виновата конкретная вакцина.

Надо добавить, что, по обобщенным данным новостного агентства Bloomberg, лишь до 13 января в США было использовано более 32 млн вакцин. Вакцинами Pfizer/BioNTech там начали вакцинировать 14 декабря, в свою очередь вакцину Moderna, которую в США согласовали второй, лечебным учреждениям начали предоставлять 21 декабря.

Пансионаты как "испытательные полигоны"

В сюжете "Рен ТВ" пугают вакцинацией в домах престарелых. Их жители во многих странах признаны приоритетной группой для вакцинации, потому что для старых людей заболевание Covid-19 опаснее для жизни и в этих учреждениях вирус может легко распространиться. Телевидение рассказывает, что "один за другим европейские дома престарелых становятся будто бы испытательным полигоном" и никого не останавливает "даже если пациенту перевалило за сотню лет". К тому же не каждый понимает, что с ним делают.

В Европе вакцине не доверяют

Наконец, СМИ подчеркивают якобы большое сопротивление общественности. "Британцы отказываются от вакцинации Pfizer, опасаясь побочных эффектов", - сообщил телеканал "Россия 24". Новость основана на факте, что в Великобритании вакцинироваться не хотят 20% жителей. В свою очередь канал "Россия 1" передавал, что "во Франции и Бельгии не слишком доверяют Pfizer". Во Франции действительно желание вакцинироваться уже традиционно низкое. В Бельгии данные одного опроса показывают, что вакцинироваться сразу или вскоре хотят три четверти населения. Журналист "Россия 1" говорит про две трети. В любом случае показатели Великобритании существенно лучше, чем в самой России, где, насколько можно судить, скепсис намного выше. В середине декабря Интерфакс сообщил, что в России вакцинироваться готово 42% человек. Количество тех, кто не хочет этого делать, не указывается.

ФОТО: RE:CHECK

Новость "Британцы отказываются от вакцинации Pfizer, опасаясь побочных эффектов" основывается на факте, что в Великобритании вакцинироваться не хотят 20%. Это не так много по сравнению, например, с самой Россией.