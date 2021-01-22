Пт, 22.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Байден хочет продлить ядерную сделку с Россией. Он также поручил изучить отравление Навального

Джо Байден ФОТО: BBC News

Вашингтон предложил Москве продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3) на максимально возможный срок - пять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Медуза" со ссылкой Reuters.

"Президент давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США", - отметила Псаки.

Также Байден поручил американским спецслужбам изучить ситуацию с отравлением политика Алексея Навального и расследовать другие "враждебные"действия России: проверить информацию о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года, совершила масштабную кибератаку на государственные ведомства США и предлагала талибам деньги за убийство американских военных в Афганистане.

"Хоть мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия", - сказала Псаки.

Ранее о решении администрации Байдена продлить ДСНВ на пять лет и расследовать "враждебные действия" России сообщили источники The Washington Post.

Договор о стратегических наступательных вооружениях Россией и США был подписан в 2010 году и его срок истекает 5 февраля этого года.

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