Байден хочет продлить ядерную сделку с Россией. Он также поручил изучить отравление Навального

"Президент давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США", - отметила Псаки.
Также Байден поручил американским спецслужбам изучить ситуацию с отравлением политика Алексея Навального и расследовать другие "враждебные"действия России: проверить информацию о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года, совершила масштабную кибератаку на государственные ведомства США и предлагала талибам деньги за убийство американских военных в Афганистане.
"Хоть мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия", - сказала Псаки.
Ранее о решении администрации Байдена продлить ДСНВ на пять лет и расследовать "враждебные действия" России сообщили источники The Washington Post.
Договор о стратегических наступательных вооружениях Россией и США был подписан в 2010 году и его срок истекает 5 февраля этого года.