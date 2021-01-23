AstraZeneca предупреждает об ограниченных поставках вакцины против Covid-19 в ЕС

Вакцина, разработанная AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже распространяется в Великобритании, но ее использование еще не одобрено Европейским союзом (ЕС). Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) примет решение об утверждении этой вакцины 29 января.

В заявлении AstraZeneca говорится, что если вакцина будет одобрена ЕС, "первоначальные поставки будут ниже ожидаемых", хотя начало этих поставок не будет отложено.

Компания обвинила "снижение производственных мощностей на производстве в нашей европейской цепочке поставок", но не предоставила подробностей.

Reuters сообщает, что вместо 80 миллионов вакцин, запланированных на конец марта, Европейский союз получит примерно на 60% меньше.

AstraZeneca объявила, что в любом случае поставит в Европейский союз "миллионы доз", увеличив производство в феврале и марте.

Стефан де Кеерсмакер, официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения, сказал AFP, что он одобрил изменения в графике поставок на встрече с AstraZeneca в пятницу. "Мы работаем, чтобы узнать больше", - добавил он.

Пока не было известно, сколько доз AstraZeneca изначально планировалось доставить в ЕС.

During today’s Steering Committee with Member States on the #EUVaccinesStrategy, @AstraZeneca representatives announced delays in the delivery of vaccines compared to the forecast for the first quarter of this year. /1 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021

В прошлом году компания объявила, что договорилась с Европейской комиссией на поставку 400 миллионов доз. ЕС заявил, что заключил контракт на более чем два миллиарда доз, что более чем достаточно для 450 миллионов жителей ЕС, если все эти вакцины будут одобрены.

Премьер-министры стран Балтии в пятницу, 22 января, призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку по странам вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС утвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до утверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала Шимоните в своем Twitter.

Европейское агентство лекарственных средств намерено принять решение по вакцине, разработанной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже утвердила для использования вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.