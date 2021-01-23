Полиция не может контролировать, не предоставляют ли парикмахеры свои услуги дома

С 21 декабря прошлого года в Латвии были запрещены все косметические услуги. Правительство решило, что ограничения в стране будут действовать до 7 февраля.

Томс Садовскис, пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (RPP), пояснил, что муниципальная полиция продолжает отслеживать, работают ли салоны красоты, но специально не собирается информация о том, сколько владельцев салонов были наказаны с декабря.

Хотя владельцы салонов соблюдают ограничения, Садовскис признал, что у муниципальной полиции фактически нет широких возможностей и ресурсов, чтобы контролировать, не принимают ли косметологи клиентов по своему месту жительства.

"Конечно, полиция может отреагировать, если поступят жалобы от соседей на такое нарушение режима чрезвычайной ситуации", - подчеркнул Садовскис. 87

Отдел по связям с общественностью Государственной полиции пояснил, что в настоящее время все больше полицейских ресурсов направляется на мониторинг соблюдения всех требований безопасности для борьбы с инфекцией Covid-19, в том числе путем сосредоточения внимания на этом секторе.

Государственная полиция также признала, что контроль за такой ситуацией полиция может осуществлять на основе информации о возможных нарушениях, полученной от населения.