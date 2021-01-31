(не)Нормальные люди ⟩ Олег и Ирина, жизнь которых трагедия не поделила на "до" и "после"

Мама забирает маленькую дочку из детского сада, они заходят в магазин и направляются к дому. Их встречает папа. Встречает в инвалидной коляске, на которой передвигается уже почти семь лет. С тех пор, как попал в аварию на мотоцикле…

Считать ли такую картину необычной? Как повлиял несчастный случай на жизнь молодой семьи? Как они решают элементарные бытовые вопросы? Не было ли у неё мысли расстаться с ним? Не считал ли он себя обузой для неё? Тяжело ли им далось решение стать родителями, понимая, что при сегодняшних возможностях медицины у него нет шанса снова встать на ноги? Подобные вопросы возникают в голове, когда видишь такую семью. Олег и Ирина Гаркуль-Гуревич согласились стать героями проекта "(не)Нормальные люди" и рассказать о своей жизни.

Познакомились благодаря телечату

Они познакомились давно, ещё в школьные времена. Подружка Иры "сидела" в чатах по телевизору, в начале 2000-х такие были очень популярны. Там она познакомилась с парнем. На свидание с ним пошла с Ириной, а парень взял своего друга – Олега. На этом коллективном свидании ребята и познакомились, хотя, как говорит Ирина, первое время Олег никак свою симпатию не демонстрировал.

В 2007 году Ира и Олег поженились и уехали в Англию. Там – всё как у всех. Сначала ютились у родственников и соглашались на любую работу. Со временем повышали квалификацию и получали постоянные контракты, под конец уже сами снимали дом. Работали всегда вместе, независимо от того, насколько тяжёлой была работа. Олег вспоминает, как за один рабочий день, когда нужно было вручную перегрузить 150 паллет с напитками, на нем буквально выцветала очередная футболка. Вспоминает и огромные объёмы работы, когда всю неделю спишь по три-четыре часа, но настолько привыкаешь к такому режиму, что, когда приходят долгожданные выходные, уже и не знаешь, куда себя деть, и спать уже вроде как не хочется…

Но, несмотря на хороший стабильный заработок и выработавшуюся с годами привычку жить в Британии, ребята всегда хотели вернуться домой. Говорят, всё равно чувствовали к себе презрительное отношение местных, не то как к рабам, не то как к цыганам.

И вот в конце 2013 года, сгрузив всё нажитое в Англии в бусик, они с горем пополам – машина ломалась, их "снимали" с банов, выписывали штрафы – вернулись в Даугавпилс. Сняли квартиру, стали работать. А потом случилось то, что случилось.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Сам осознал, что уже не встанет

9 марта 2014 года, в солнечный красивый день, Олег поехал на мотоцикле по делам. Примерно за 300 м до гаража пошёл на обгон трёх машин. Едущая впереди поворачивала налево. Он заметил это слишком поздно. Когда понял, что столкновение неизбежно, упал под колеса. Попал спиной в заднее колесо той машины, на него взгромоздился его же байк.

"Я даже сознание не потерял, говорил, что скорая не нужна. Я почти ничего не чувствовал, только живот сильно болел. А потом увидел кости, кровь... Согласился, чтобы вызвали медиков, – вспоминает Олег. – Дежурный хирург сразу сказал, что собирать тут нечего, ногу надо ампутировать. Но потом приехал доктор Климец и ногу собрал. У меня ещё сломаны три позвонка, а часть четвёртого вообще отсутствует, поражён спинной мозг. Я какое-то время не осознавал, что произошло. Помню, меня везут из реанимации в палату, а я улыбаюсь… Никто ничего мне толком не говорил из врачей. Со временем я сам стал понимать, что уже не встану".

"Его брат мне тогда сразу сказал: "Ира, знай, это всё, ходить он уже не будет", – вспоминает Ирина. – Ещё помню, как пришли к нему в палату после операции, а он весь трясётся, весь обмотанный проводами… И кто-то из персонала говорит, чтобы супчика ему принесли домашнего. Но какой там супчик вообще в такой момент…".

ФОТО: Ирина Маскаленко

Приспособился к новой реальности

Олег отлежал в нашей больнице больше месяца, потом ещё около месяца специалисты центра "Вайвари" помогали ему приспособиться к новой реальности. И он изначально именно так её и воспринимал: не как трагедию, которая поделит его жизнь на "до" и "после", а как свою новую реальность, в которой ему жить.

"Знаю людей, которые после таких травм несколько лет из дома не выходят. Но у меня даже депрессии никакой не было. В больнице меня всё время кто-то навещал. Друзья и родственники, помню, так веселили, что больно было смеяться после операции, – рассказывает Олег. – А в "Вайвари" я встретил Андрея Шатревича, ветерана-колясочника из нашего города. Он и Дмитрий Валайнис познакомили меня с парафехтованием. Я начал заниматься уже спустя две-три недели после возвращения из "Вайвари". Понравилось, стало получаться".

Олег Гаркуль-Гуревич стал седьмым "на Европе" и "на мире" в своей категории, завоевал путёвку на Паралимпийские игры 2020 года, проведение которых пока под вопросом. У него по две, а то и по три тренировки в день.

На депрессию просто нет времени

Недавно с товарищем-колясочником они начали своё небольшое дело. Детали Олег пока не рассказывает, но делится, что, по его мнению, найти работу человеку, прикованному к коляске, сейчас практически нереально. Вот и остаётся придумывать что-то своё.

Ещё он с единомышленниками основал общество любителей BMW. Прежде часто собирались с членами клуба, проводили время вместе. Теперь из-за пандемии и прочих факторов такое случается гораздо реже.

Но его собственная BMW служит Олегу верой и правдой. На ней стоит ручное управление, но поначалу, когда он только купил эту машину, управлял ею при помощи двух телескопических рукояток от швабр, купленных им в DEPO. В общем, находчивый он парень.

Ремонт в доме, где живет его семья, он тоже делал сам с отцом на пару. Заимствовал у друга специальную вертикализирующую коляску, при помощи которой мог вставать в полный рост. И делал всё, что было необходимо: регипс зашивал, обои клеил.

ФОТО: Ирина Маскаленко

В быту Олег вообще быстро освоился. Отмечает, что очень помогает государство. Ему бесплатно выделили и подходящую коляску, которая складывается за минуту, и специальные приспособления, поручни для облегчения быта. В итоге он полностью обслуживает себя, занимается готовкой и домашним хозяйством вместе с женой.

Ни о чём не жалеет, говорит: "Судьба…"

Его Ира работает нянечкой в детском саду и подрабатывает в индустрии красоты. Признаётся, что есть, конечно, некоторые трудности и особенности в их жизни из-за того, что Олег не может ходить. Но в целом она тоже, вместо того чтобы горевать и думать, как дальше жить, после 9 марта 2014 года не отказалась от давнего их с мужем плана родить ребёнка. Сегодня их Виолетте почти четыре года. У папы, как они ей объясняют, "болят ножки", и девочка также принимает это как данность.

При этом её папа возит их с мамой на машине на прогулки и по делам, забирает её из детсада. Попасть в группу у него не получается, и воспитатели по его просьбе выводят девочку на улицу. Он играет с ней и участвует в её жизни, как любой другой любящий и заботливый отец.

Ирина признаёт, что в какой-то момент после аварии Олега чувствовала ожидание со стороны окружения их пары: уйдет ли она? Останется ли? Но для неё всё было ясно сразу: "У меня и мыслей таких не было – бросить его. Как это?! Хотя я не осуждаю тех, кто уходит после подобного. Не каждый может это выдержать", – делится она.

Олег, в свою очередь, не скрывает, что иногда на него накатывали мысли вроде "а если Ира уйдет…" и "зачем я ей такой нужен", но быстро отпускало. И вообще, по его заверению, очень многое зависит от твоего отношения к происходящему, именно от тех мыслей, которые ты пускаешь в свою голову.

Олег говорит: "Нет, я не возвращался мысленно в тот день вновь и вновь, прокручивая детали аварии и сокрушаясь, что мог бы поступить иначе. К чему всё это? Что случилось, то случилось. У каждого из нас своя судьба. Моя – вот такая. И никто в этом не виноват. Мне просто нужно было научиться жить по-новому. Ясно, что это происшествие добавило трудностей в нашу жизнь. Но приходится их преодолевать".

ФОТО: Ирина Маскаленко

Операции – лотерея, помощь посторонних – угнетает

Ему предлагали сделать операцию за границей, и не одну. Но прогнозов никто никаких не даёт. Может стать лучше, а может – хуже. Лотерея! Поэтому Олег решил для себя, что лучше он останется в том положении, как сейчас. Он действительно освоился в быту, достиг хорошего результата в спорте, чувствует себя уверенно и знает свои возможности.

Он не любит, когда ему помогают посторонние люди. "Тогда действительно чувствуешь себя каким-то инвалидом", – сокрушается он. Ведь он может сам и двери открыть, и взять то, что ему нужно. Недаром же швабрами машиной управлял!

В то же время он признаёт, что людям-колясочникам в Даугавпилсе непросто. Хорошо, если он может попасть в одно из пяти кафе и в редкий тренажёрный зал. Водители без каких-либо функциональных нарушений не только занимают парковки для инвалидов, но и преграждают своими машинами вход в дом Олега. "Я смотрю на парковки перед большими строительными магазинами и супермаркетами нашего города, и мне кажется, что некоторые скоро станут прямо в здание заезжать на машине", – подтрунивает он над местными водителями, которым, очевидно, лень передвигаться на своих двоих здоровых ногах.

Такая она, жизнь!

Но в целом, несмотря на то, что где-то всё равно болит и что-то очень задевает, а иногда приходится признавать свою слабость, он действительно держится молодцом. Когда он рассказывает в деталях о том дне, который стал переломным в его жизни, на его лице не вздрагивает ни одна мышца. Вот было и было. Как адский физический труд за границей. Как трёхдневное злоключение по дороге из Англии на родину. Как несбывавшееся несколько лет желание стать папой. Как и другие проблемы и трудности в жизни, которые случаются и с ним, и с другими людьми.

Такая она, жизнь! Судьба. Рок. Никогда до конца не узнаешь и не поймёшь, почему именно это и именно с тобой. Но раз оно случилось, то надо с этим жить. Любую проблему и испытание воспринимать как вызов, как урок. Пусть иногда и невероятно жёсткий. А внимание своё концентрировать на другом – на поводах для искреннего счастья. Которые приходят в твою жизнь и которые ты в силах создать сам.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Следите за проектом "(не)Нормальные люди"! Здесь вы найдёте историю о семье, которая переехала жить на старый латгальский хутор, делая его своим поместьем, рассказ о мужчине и женщине, которые, судя по всему, были действительно созданы друг для друга, и другие удивительные истории о реальных людях, которые живут рядом с нами.

Галерея: Олег и Ирина, жизнь которых трагедия не поделила на "до" и "после"