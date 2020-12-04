Кто-то скажет, что эти герои нашего проекта уж точно ничем особенным не примечательны. Ведь так много пар живут вместе по 30, 50 и больше лет. Но тут есть нюанс. Можно просто прожить вместе много лет, в смысле - как срок отмотать. А можно спустя все эти годы искренне говорить о взаимной любви, смотреть друг на друга с неподдельной нежностью и пребывать в полной уверенности, что вы были созданы друг для друга. Иван и Светлана Кравченко – именно такая пара. 36 лет брака. Любовь с первой встречи в третьем классе. Душа в душу.

В наши дни, когда так много людей расходятся, обнаружив, спустя немало лет, прожитых вместе, что банально "не сошлись характерами". Когда всё чаще приходится слышать выражения типа "любовь живёт три года". Когда сайты знакомств и соцсети настолько упростили процесс подбора партнёра, что "не понравится – завтра найду другого"… "Чайка" решила рассказать своим читателям о мужчине и женщине, которые долго и неизменно дорожат друг другом и все трудности преодолевают вместе. И, что ещё немаловажно, не боятся сглазить своё счастье откровенным рассказом о нём. Ввиду этих обстоятельств, их действительно можно считать "(не)Нормальными".

Стал её ухажером ещё в третьем классе

На дворе 1975-й год. Светлана приехала в Даугавпилс, и семья её папы, военного, поселилась, конечно же, в Крепости. Здесь в соседнем доме жил и Иван. Они встретились 2 сентября в одном классе, и, как говорит Иван, он уже тогда всё понял. С того самого момента все, включая его избранницу, считали его "Светиным ухажёром".

К восьмому классу они уже были крепкой парой: ходили везде вместе, дарили друг другу подарки, а когда уезжали на лето к родственникам, писали друг другу трогательные письма.

"После восьмого класса я поступила в медучилище, а Ваня – в железнодорожный техникум. У меня лекции кончаются, а он уже ждёт меня под окнами и провожает до дома. Так у нас было всегда", – рассказывает Светлана.

ФОТО: Ирина Маскаленко

У них не было запоминающегося предложения руки и сердца. Они считали дни до того, как смогут пойти и подать заявление в ЗАГС. 5 сентября Свете исполнилось 18 лет, а 15 сентября они расписались.

Через год его призвали в армию. Светлана приехала на его присягу в Остров за две недели до рождения их дочери Кристины. Проводила любимого - он уехал служить в Мирный, и поехала домой писать ему письма. И он ей отвечал. Каждый день.

Свою дочь Иван впервые увидел, когда ей было 8 месяцев. Тогда же супруги спланировали сына Женю. В итоге Ивана, как молодого двукратного отца, отпустили со службы домой на пару месяцев раньше срока.

А потом начались будни молодой семьи, наложившиеся на перестройку, распад СССР и новую экономическую и социальную реальность. Иван работал чуть ли ни на десяти работах, не гнушаясь любого труда, но денег не хватало. Знакомая предложила Свете поехать в Германию присматривать за детьми соотечественников. Пришлось оставить своих собственных детей и мужа и уехать.

У них так заведено. И это любовь

"Кристина писала мне письма, что папа приходит каждый день с работы и стирает бельё. Постоянно. Поэтому первое, что мы купили на заработанные деньги, когда я приехала домой, была стиральная машинка. Чтобы ему не приходилось делать это каждый день вручную, – вспоминает Светлана. – Вот так я приеду, по счетам заплатим, что-то купим в дом, и я снова в путь. Тяжело было – эти постоянные проводы и встречи с рыданиями и объятиями…".

Помимо этого были и другие трудности в жизни. Светлана серьёзно болела, лежала в больнице в Риге. Говорит, что Ваня в те непростые дни был для неё как мама: кормил с ложечки, ухаживал, подбадривал.

Супруги уверены, что именно совместно пережитые трудности укрепляют или показывают нежизнеспособность отношений. Если не смогли пройти через испытание вместе, то и разбежались. А вот если смогли, то стали больше ценить друг друга, и отношения стали прочнее.

При этом, какие-то мелкие бытовые неурядицы они и за трудности-то не считают. "Конечно, мы, как и все люди, иногда ссоримся. Но я даже не представляю себе, чем меня Ваня может так обидеть, что я сяду и решу, что не буду с ним разговаривать какое-то длительное время! Обычно посижу, позлюсь немного, а потом: "Хороший ты мой…", и всё, отхожу", – делится Светлана.

Были разные периоды в их жизни, но глобально они следуют традиционной модели семьи. Она – хранительница домашнего очага, та, которая устанавливает погоду в доме и является надёжным тылом для супруга, что бы ни произошло. Он – добытчик, затейник, мужчина, который не боится любой работы и всегда нежно оберегает свою избранницу. Вот уж сколько лет они вместе, а когда приезжают из магазина, Иван всегда неизменно несёт домой все сумки – сколько бы их не было. Светлане разрешает нести только свою сумочку. "У нас так заведено", – констатирует Светлана. "Это любовь", – уточняет Иван.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Романтика – это не только по праздникам

Супруги Кравченко никогда не сидят на месте. Ездят по Латвии и соседним странам, постоянно находят какие-то красивые места для прогулок и фотосессий. "Наша Кристина с семьёй живёт в Риге. Я их спрашиваю недавно: "А вы были в Елгаве?" Они: "Да, проездом…" А мы вот недавно из Даугавпилса съездили туда погулять. Отлично провели время! Многие просто не знают, что у нас под боком есть такие места. Но было бы желание, как говорится…" – рассуждает Иван.

Сегодня многие эксперты в сохранении крепких супружеских отношений поучают, что мужчине и женщине, особенно долго живущим вместе, просто необходимо устраивать свидания, романтические встречи вне дома наедине. Но Иван и Светлана рассказывают, что они только однажды за все 36 лет брака устроили себе такую романтическую вылазку, сняв номер для новобрачных в одной из гостиниц в Эстонии. Обычно же они везде ездят с детьми и им так комфортно.

Когда Иван работал дальнобойщиком, однажды они поехали одну из поездок в Европу со Светланой и даже с пуделем Ромочкой! Спали в небольшом отделении над кабиной, на неделю застряли в Гамбурге из-за поломки машины. Впечатлений и воспоминаний – на всю жизнь!

Сейчас ездят везде с маленьким Юрой (8 лет), да ещё и внуков с радостью берут погостить. Их любви и личному счастью дети никогда не мешали.

Романтика – это не ведь не обязательно игристое в хрустале и алые лепестки роз вокруг. Это может быть и с любовью приготовленный и красиво сервированный ужин дома. Важно то, какой посыл и энергию ты вкладываешь в то, что делаешь для любимого.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Счастье не замечают, а вот пожалеть всегда придут

И Светлана, и Иван активно ведут странички в Инстаграме, постят фото общего досуга и тех самых вкусных ужинов в фейсбуке. Про утверждение, что "счастье любит тишину" они, конечно, слышали, но заверяют, что это – точно не про них. Они всегда были на виду, своей любви и трепетного отношения друг к другу не скрывали. Видят и осознают, что не все готовы посмотреть на их фото и от души за них порадоваться.

Светлана рассуждает: "У нас в обществе так интересно принято. Когда люди видят, что у кого-то всё хорошо, то они, скорее, сделают вид, что и не видят этого вовсе. А вот когда тебе будет плохо, тогда они обязательно это заметят. И придут к тебе, и даже искренне тебя пожалеют…".

Но всё это они воспринимают, как свойственную некоторым черту. И продолжают тиражировать своё отношение к жизни: надо не жалеть и жаловаться, а радоваться! Любой мелочи, каждому дню вместе.

У них всё в этой жизни общее. Вместе они уже в несколько раз больше, чем порознь. Говорят, что очень много шутят и смеются по жизни. А ещё разговаривают: им всегда есть что обсудить. На вопрос "В чём главный секрет таких долгих и душевных отношений между мужчиной и женщиной?" отвечают: "Если бы кто-то знал такой секрет, то люди не расставались бы. А мы? Мы, наверное, были созданы друг для друга. Просто однажды встретились и больше уже не расставались. Если люди любят друг друга, то можно простить и пережить вместе что угодно", - уверены они.

Мы пришли к ним за секретом счастья, ключом к долгим и доверительным отношениям в паре. Ожидали услышать, как они работают над собой на протяжении всей жизни вместе, как уступают и демонстрируют свою мудрость. Но когда мы спросили: "Как у вас это получается?", то получили простой и искренний ответ: "А как у нас могло быть иначе?!"

Да, наверное, это просто любовь. Такая долгая и настоящая. Так бывает.

Галерея: Иван и Светлана, любовь которых не имеет срока

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