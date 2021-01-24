Вс, 24.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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Агенскалнская клиника: от диалога с ангелами до дезинформации о Covid-19

ФОТО: Re:baltica

Несколько лет назад СМИ сообщили, что в Агенскалнской клинике ясновидящие предлагают связаться с ангелами. В последнее время статус частного медицинского учреждения используется для распространения неправдивой информации о Covid-19. Руководитель клиники, врач-гомеопат Эдгарс Меднис на странице клиники в Facebook делится и личным мнением: например, маски для детей он называет геноцидом, а вакцинацию - клиническим испытанием на людях.

Re:Check неоднократно получал в Facebook письма читателей о неправдивой информации, которую распространяла Агенскалнская клиника. Мы обобщили лишь несколько недавних примеров.

"Всем известен факт, что маски для лица - ни хирургические (медицинские), ни тем более тканевые (гигиенические) - не защищают от вдыхания вирусов, а также от их распространения в окружающей среде".

ФОТО: Скриншот соцсети

Однако это неправда. Об этом свидетельствует также опубликованное обобщение исследований, которые проводились на протяжении нескольких лет, на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний США (CDC). Когда Re:Check спросил у Медниса, почему упомянутые выводы не учитывались, он написал: "Углубитесь, что написано в вами упомянутом исследовании: у тканевых масок нет таких качеств, как у масок N95, и их можно использовать только тогда, когда недоступны респираторы или хирургические маски". Это правда, однако подчеркивается, что тканевые маски обеспечивают жителей защитой, если у них несколько слоев ткани, они хорошо прилегают и если их правильно носить. Их стоит носить как для того, чтобы защитить других, так и для защиты себя, сказано в обобщении. К схожим выводам пришли и в ряде других исследований.

Врач Меднис, который подписывается под постами в Facebook, в них также заявлял, что правило носить маски с семи лет, на его взгляд, - это "геноцид по отношению к нашим детям". Re:Check уже несколько раз ранее опровергал высказывания о том, что маски вредны для детей школьного возраста. В Facebook также распространены утверждения, будто констатированы случаи смерти, однако они либо полностью выдуманы, либо случаи смерти не связаны с масками.

В других постах в Facebook клиника распространила информацию о безопасности вакцины. Указывается, что у всех медикаментов могут быть побочные эффекты, поэтому решение о вакцинации будет сложным:

"Осложняет его тот факт, что новые вакцины созданы в спешке и не прошли полный цикл испытаний. Фактически получается, что мы теперь все будем участвовать в клиническом испытании на людях".

Это неправда, и Re:Check об этом уже писал. Как в испытаниях вакцины компаний Pfizer/BioNTech, так и в испытаниях Moderna и AstraZeneca, приняли участие несколько десятков тысяч человек, и в них оценена безопасность. Затем использование вакцин утверждают ответственные учреждения государств. На сегодняшний день Европейское агентство лекарств проверило и утвердило для использования вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Меднис в качестве аргумента упомянул сказанное Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Однако на домашней странице FDA как о вакцине Pfizer/BioNTech, так и о Moderna сказано, что доступные данные ясно показывают, что вакцины могут быть эффективны для остановки  Covid-19, к тому же "известная и потенциальная польза превышает известные и потенциальные риски при использовании вакцин".

Также к посту добавлено видео на русском языке, в котором высказан ряд неправдивых утверждений, например, о том, что вакцина может вмешаться в гены. Как ранее объяснял Re:Check, это невозможно.

Также в другой записи сказано: "Идут разговоры и о том, что вакцинация будет принудительной". Это неправда. Министерство здравоохранения сообщило, что вакцинация будет добровольной. Уже сейчас часть работников медицинских учреждений отказываются вакцинироваться.

Агенскалнская клиника опубликовала и другие вводящие в заблуждение утверждения, которые основаны на разных постах дезинформаторов в Facebook:

"Смертность в мире от Covid-19 составляет 0,1-0,5%. Это значит, что в среднем 99,97 % тех, кто болеет Covid-19, не умирают. И тогда вопрос: действительно ли цель оправдывает средства?".

Это также неправда. Так как часть людей переболели Covid-19 без симптомов, количество всех инфицированных неизвестно. Таким образом, невозможно определить и точные данные о смертности. Чаще всего анализируют то, сколько умирает из тех, у кого заболевание Covid-19 подтверждено, и этот показатель в разных местах и в разные периоды отличается. Проект Оксфордского университета Our World in Data подсчитал, что 7 января в Латвии этот показатель составил 1,7%, а, например, в Китае - 5%.

 

Меднис в ответ лишь указал, что "общая смертность в Латвии серьезно не отличается от предыдущих лет". Он ссылается на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Это правда, однако не показывает, насколько высока смертность именно от Covid-19.

Сбалансирование ауры и диалог с ангелами за 120 евро в час

Клиника по крайней мере с 2014 года предлагает различные псевдонаучные методы лечения, свидетельствует архив домашних страниц Wayback Machine. В то время среди услуг больницы были не только услуги педиатра и семейного врача, но и, например, терапия ангелов, при помощи которой якобы можно узнать себя и найти ответы на важные вопросы. Также аурикальная медицина - практикующие ее считают, что весь организм человека проецируется в ухе, поэтому, исследуя ухо, можно диагностировать заболевания во всем теле. Кроме того, клиника предлагала сбалансирование ауры за 50 евро в час.

Этим медучреждение в 2018 году и привлекло внимание СМИ. Журналисты сообщили, что пациентам клиники предлагают услуги астролога и ясновидящего. Например, за 120 евро в час можно было связаться с ангелом-хранителем. Тогда Инспекция здравоохранения начала на этот счет проверку, в результате которой, как сообщили Re:Check в учреждении, у клиники потребовали отделить на домашней странице информацию о медицинских услугах от других. Это "может смущать пациентов, потому что SIA Āgenskalna klīnika зарегистрировано в регистре медицинских учреждений в качестве медицинского учреждения", - пояснила в ответе инспекция.

Руководителем клиники в то время был Меднис, который отметил, что таким образом дополняются медицинские услуги. Также в ответе Re:Check он подчеркнул: "Ясновидящая работала в клинике пару лет. Законом это не запрещено, и, таким образом, ничего не нарушили". После просьбы инспекции были четко отделены услуги медицинского персонала от остальных.

Ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета Сигне Межинска отметила, что услуги в медицинском учреждении не должны соседствовать с альтернативной медициной: "В современном мире существует договоренность, что медицина основывается на доказательствах". Это важно, потому что человек, который заболел или чьи родственники заболели, очень уязвим. "Он готов делать все возможное и невозможное, чтобы выздороветь. Чтобы людей в такой ситуации защитить от мошенничества, медицина, например, очень строго регулируется. Строго определено, что такое медицина, а что - нет; что такое лекарство, а что - нет", - говорит Межинска. По ее мнению, этическая ответственность руководителя учреждения - забота о том, чтобы людей не вводили в заблуждение.

Также она подчеркнула, что медицинскому учреждению, рассуждая о медицинских вопросах, следует придерживаться использования научно обоснованных источников: "Могут быть дискуссии, но они должны быть о научных публикациях и научных знаниях. Если в качестве источника информации клиника показывает видео с YouTube непонятного происхождения, созданное в России, это просто не соответствует профессиональным стандартам". В решении обеих проблем следует вовлекаться профессиональному сообществу, отметила Межинска. Необходимо способствовать дискуссии и обмену мнениями. Еще нужно работать над поднятием стандартов образования для медиков, в том числе обучать коммуникации, тому, как циркулирует информация и какова ответственность профессионалов.

Не единственные медики, которые распространяют вводящие в заблуждения новости

Re:Check ранее писал о медиках, которые от своего имени распространяют фейковые новости о Covid-19. Например, фельдшер стационара "Гайлэзерс" Марина и член правления Общества врачей Петерис Апинис. Недавно один пользователь Twitter заметил, что "аферой и геноцидом" называет Covid-19 и гомеопат, который работает в медицинском центре ARS - Павел Наумов. После проявления повышенного внимания со стороны пользователей соцсетей записи Наумова были удалены.

ФОТО: Скриншот соцсети

Председатель правления ARS Марис Андерсонс отметил Re:Check: "В социальных медиа люди могут свободно высказывать при демократии свою личную позицию. Если говорить о политике нашего предприятия, то мы однозначно придерживаемся основанной на доказательствах медицине". По его словам, в медицинском учреждении соблюдаются меры предосторожности, также на рабочем месте правилам подчиняется и Наумов. "Совершенно точно ни у одного пациента никакого вреда от его методов лечения нет", - говорит Андерсонс.

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