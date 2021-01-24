Агенскалнская клиника: от диалога с ангелами до дезинформации о Covid-19

Также к посту добавлено видео на русском языке, в котором высказан ряд неправдивых утверждений, например, о том, что вакцина может вмешаться в гены. Как ранее объяснял Re:Check, это невозможно.

Также в другой записи сказано: "Идут разговоры и о том, что вакцинация будет принудительной". Это неправда. Министерство здравоохранения сообщило, что вакцинация будет добровольной. Уже сейчас часть работников медицинских учреждений отказываются вакцинироваться.

Агенскалнская клиника опубликовала и другие вводящие в заблуждение утверждения, которые основаны на разных постах дезинформаторов в Facebook:

"Смертность в мире от Covid-19 составляет 0,1-0,5%. Это значит, что в среднем 99,97 % тех, кто болеет Covid-19, не умирают. И тогда вопрос: действительно ли цель оправдывает средства?".

Это также неправда. Так как часть людей переболели Covid-19 без симптомов, количество всех инфицированных неизвестно. Таким образом, невозможно определить и точные данные о смертности. Чаще всего анализируют то, сколько умирает из тех, у кого заболевание Covid-19 подтверждено, и этот показатель в разных местах и в разные периоды отличается. Проект Оксфордского университета Our World in Data подсчитал, что 7 января в Латвии этот показатель составил 1,7%, а, например, в Китае - 5%.

Меднис в ответ лишь указал, что "общая смертность в Латвии серьезно не отличается от предыдущих лет". Он ссылается на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Это правда, однако не показывает, насколько высока смертность именно от Covid-19.

Сбалансирование ауры и диалог с ангелами за 120 евро в час

Клиника по крайней мере с 2014 года предлагает различные псевдонаучные методы лечения, свидетельствует архив домашних страниц Wayback Machine. В то время среди услуг больницы были не только услуги педиатра и семейного врача, но и, например, терапия ангелов, при помощи которой якобы можно узнать себя и найти ответы на важные вопросы. Также аурикальная медицина - практикующие ее считают, что весь организм человека проецируется в ухе, поэтому, исследуя ухо, можно диагностировать заболевания во всем теле. Кроме того, клиника предлагала сбалансирование ауры за 50 евро в час.

Этим медучреждение в 2018 году и привлекло внимание СМИ. Журналисты сообщили, что пациентам клиники предлагают услуги астролога и ясновидящего. Например, за 120 евро в час можно было связаться с ангелом-хранителем. Тогда Инспекция здравоохранения начала на этот счет проверку, в результате которой, как сообщили Re:Check в учреждении, у клиники потребовали отделить на домашней странице информацию о медицинских услугах от других. Это "может смущать пациентов, потому что SIA Āgenskalna klīnika зарегистрировано в регистре медицинских учреждений в качестве медицинского учреждения", - пояснила в ответе инспекция.