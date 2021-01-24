"Видел, кто кинул? Запомни эту мразь": как ОМОН разгонял акцию в поддержку Навального под градом снежков

Задержания на Пушкинской

Официально акция должна была начаться в два часа дня, но уже около полудня люди стали подходить к Пушкинской площади, и одновременно начались первые задержания. Сначала несколько тысяч человек просто стояли на площади и вокруг нее. Плакатов почти не было видно, зато очень многие протестующие пришли в масках. Сотрудники полиции ходили внутри толпы протестующих и раздавали маски тем, у кого их не было. Полицейские уже делали так во время акций против поправок в Конституцию летом 2020 года.

Около часа дня задержания шли каждые полминуты: омоновцы в сцепке по несколько человек входили в толпу и задерживали случайных людей - сначала преимущественно мужчин. Потом в автозаки начали тащить и женщин. На подходе к Пушкинской задержали Любовь Соболь, она одна из немногих соратников Навального, кто смог приехать на протесты в субботу, большинство из них задержали превентивно.

На Пушкинской лепили снеговиков BBC

К 14 часам - на это время было назначено официальное начало акции - Пушкинская площадь была полностью забита. Задерживать людей и вообще передвигаться в толпе сотрудникам полиции стало труднее. Некоторые митингующие, заметив это, стали оттеснять омоновцев и отбивать тех, кого они планировали задержать. Из-за скопления такие "потасовки" происходили часто.

На видео попала и серьезная драка с полицией на Пушкинской - один из протестующих с кулаками бросился на омоновцем в шлеме и защитной экипировке, и нанес им несколько ударов ногами и руками в корпус и в голову. Бойцы отмахивались дубинками и пытались задержать нападавшего, но его отбила толпа.

Протестующим даже удалось прорваться к огороженному заборами памятнику Александру Пушкину. Два человека залезли на фонарь - когда такое произошло в 2017 году на акции "Он вам не Димон", фото этого события стало одним из символов протеста.

Собравшиеся начали доставать плакаты. Кто-то заготовил их заранее - на листах бумаги были надписи "Финальная битва между добром и нейтралитетом" (так называется блог Навального), "Алексей воистину воскресе", "ВВП просим на заслуженный", "Нет диктатуре", "Слишком дорогой президент". Волонтеры раздавали желающим листы с надписью "Я за Навального".

BBC

Параллельно толпа людей стала собираться на пятачке перед зданием "Известий", у кинотеатра "Россия", в Новопушкинском сквере и на всех доступных тротуарах - Пушкинская площадь желающих уже не вмещала, к тому же ее полностью оцепила полиция. Акция, по сути, разделилась на несколько маленьких митингов - в их разных частях скандировали традиционные лозунги "Долой царя", "Свободу", "Навальный" и "Мы здесь власть".

Из-за разрозненности оценить общее число участников акции было практически невозможно. Reuters сообщило об участии 40 тысяч человек, "Белый счетчик" - о 15-20 тысячах, МВД - о четырех тысячах.