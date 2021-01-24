Авария на шахте в Китае: спасли уже 11 горняков после двух недель под землей

Китайский госканал CCTV показал, как несколько часов назад достали первого шахтера с темной повязкой на глазах. Этот шахтер находился отдельно от основной группы, с которой спасателям удалось установить связь в прошлое воскресенье. На кадрах видно, что горняк в очень слабом состоянии.

После этого спасатели стали доставать 10 шахтеров, неделю назад обнаруженных вместе на глубине более 520 м. Эти горняки вышли на связь 17 января, после чего спасатели в течение недели спускали им еду и медикаменты.

Один из этой группы спасенных шахтеров находится в тяжелом состоянии, остальные смогли идти при поддержке спасателей, которые проводили их в машины скорой помощи.

Темпы спасательной операции ускорились в воскресенье после того, как расчистили вентиляционную шахту Getty Images

Взрыв на золотодобывающей шахте "Хушань" на востоке страны произошел 10 января. Авария вызвала обвал, который сильно повредил вход в шахту и уничтожил линии связи. Шахта находится в уезде Циси - крупном золотодобывающем регионе в провинции Шаньдун на восточном побережье Китая.

В результате взрыва в шахте оказались заблокированы 22 горняка. По крайне мере, один из них скончался, судьба остальных 10 остается неизвестной.

Как проходит спасательная операция

Спасатели пробурили узкие тоннели, сквозь которые людям в подземном плену поступал воздух и удавалось передавать еду и лекарства. Чтобы добраться до людей, спасатели постепенно расширяли одно из отверстий, вынося на поверхность куски камней, блокирвавашие его.

После того, как местные власти на днях предсказали, что вызволить людей можно будет только через 15 дней, темпы операции значительно ускорились.

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Авария на шахте "Хушань" в провинции Шаньдун случилась 10 января. Взрыв вызвал обвал, сильно повредил вход в шахту и уничтожил линии связи.

Ровно неделю 22 горняка, оставшиеся под землей, не подавали признаков жизни. 17 января кто-то дернул за одну из веревок, которые спасатели опускали в темные пустоты через имевшиеся узкие отверстия.

Когда веревку извлекли, к ней была прикреплена записка, сообщавшая, что живы 12 человек, и что 11 из них находятся вместе, и еще один где-то ниже.

Позднее связь с одиноким шахтером была потеряна, а один из 11 человек скончался в четверг от полученной при взрыве травмы головы.

Десятеро выживших находились на глубине 600 метров в полной темноте. Спасатели поддерживали с ними постоянную связь. Несколько дней назад шахтеры попросили передать им сосисок в дополнение к овсянке и питательным смесям.

Сообщалось, что два горняка нуждаются в медицинской помощи, а восемь чувствовали себя хорошо, насколько возможно в их положении.

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Несчастные случаи не редкость на китайских шахтах, где правила техники безопасности соблюдаются не очень строго.

В сентябре и декабре прошлого года на угольных шахтах в городе Чунцин отравились углекислым газом 16 и 23 горняка.