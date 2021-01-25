Коронавирус в мире: в США заболели 25 млн, британцев просят не расслабляться после первой прививки

Британская медицинская ассоциация на днях призвала власти сократить этот период до шести недель из-за растущих опасений, что 12-недельное ожидание бустера (второй дозы) может снизить эффективность вакцины.

Франция: новые меры контроля на границе

Во Франции вступили в силу новые меры пограничного контроля. Пассажиры из других стран ЕС, прибывающие в страну по воздуху или морю, должны предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до поездки. Однако для въезжающих на автомобилях, автобусах или грузовиках такой тест не нужен.

Жителя ЕС теперь тоже нужен тест на коронавирус, чтобы попасть во Францию Reuters

Для прибывающих из стран за пределами ЕС подобное правило уже действует. Кроме того, им нужно самоизолироваться в течение семи дней после приезда во Францию.

Дубай замедляет вакцинацию

Власти Дубая вынуждены снизить темпы вакцинации из-за проблем с доставкой вакцины производства Pfizer. При этом всех граждан, которым предстоит получить вторую дозу, они призывают прийти в назначенные им дни.

Фармацевтическая компания Pfizer заявила на прошлой неделе, что вынуждена снизить объемы поставок вакцины, пока ее завод в Бельгии пытается увеличить объемы производства.

В Дубае уже вакцинирована пятая часть населения Reuters

В ОАЭ первую дозу вакцины получили уже два миллиона человек из десятимиллионного населения.

За все время пандемии в стране зарегистрировано около 274 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 783 смерти.

Смерти в домах престарелых не связаны с вакциной

Власти Норвегии опровергли сообщения о связи между смертями в домах престарелых и получением первой дозы прививки от коронавируса. По данным Норвежского института общественного здравоохранения, по меньшей мере 13 из 33 скончавшихся постояльцев домов престарелых были не только очень пожилого возраста, но и имели серьезные проблемы со здоровьем. Всего вакцину в Норвегии получили 20 тыс. жителей домов престарелых.

Во Франции из 800 тыс. вакцинированных к пятнице скончались девять постояльцев домов престарелых. Французское агентство по безопасности медикаментов также подчеркнуло, что связи между этими смертями и прививкой установлено не было.

Связи между вакциной и смертями в домах престарелых не обнаружено, говорят Норвегия, Франция и другие страны Getty Images

Из Швеции поступили данные о 13 скончавшихся пожилых людях, из Исландии - о семи, и власти обоих государств также не связывают эти смерти с вакцинацией.

За ситуацией следит и Европейское агентство лекарственных средств, которое рассматривает сообщения о потенциальных проблемах с вакцинацией, полученные от разных стран, специалистов и самих пациентов. По его данным, число летальных исходов среди вакцинированных не выходит за рамки обычных показателей и не дает повода связать эти смерти с прививкой.

К таким же выводам пришел и британский регулятор лекарственных средств MHRA.