Добавлено 90 рейсов: в расписание общественного транспорта Риги внесены изменения

Согласно распоряжению и. о. исполнительного директора Риги Элины Траутмане, с сегодняшнего дня внесены изменения в расписание движения общественного транспорта. В целом добавлено 90 рейсов. Изменения в расписание внесены на основе данных мониторинга заполненности общественного транспорта в период с 18 до 21 января.

Изменения внесены в расписание автобусных маршрутов номер 3, 48, 51, 52 и 58, троллейбусных маршрутов номер 4 и 16, трамвайного маршрута номер 1.