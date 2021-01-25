"На удаленке" теперь все. Обеспечить компьютерами каждого ученика МОН не планирует

По наблюдениям RUS TVNET, утром в понедельник вместе с возобновлением учебы в начальной школе начались перебои в работе e-klase.

До этого дистанционно учились школьники начиная с 5-х классов, учащиеся профтехучилищ и студенты высших учебных заведений. Первоначально предполагалось, что учащиеся младших классов смогут с 25 января вернуться в школы, поэтому их зимние каникулы были продлены на три недели, но затем было принято решение перевести и их на удаленное обучение.

Как заявила министр образования и науки Илга Шуплинска, учеба будет проходить удаленно до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

7-12-е классы и учащиеся профессиональных учебных заведений учатся удаленно с 4 января.

Компьютерная техника есть не у всех

В общей сложности Министерство образования и науки закупило для школ 6200 компьютеров, еще 5000 устройств прошлой весной пожертвовали частные компании и операторы мобильной связи. Однако, все еще бывают ситуации, когда дети не могут посещать занятия из-за отсутствия компьютерного оборудования или подключения к интернету.

Директор Приежмальской начальной школы Сандра Ракова отмечает, что в ее школе, в которой учатся 40 учеников, не было получено ни одного компьютера, а в соседней школе, Аглонской средней школе, получили 17 единиц.

Она добавляет, что занятия также усложняет качество подключения к интернету. Если интернет пропадет, ​​обучение невозможно. "Кого я могу в этом винить? Я же не предоставила ему ни интернет, ни компьютер! Что я могу требовать с родителей? Чтобы они покупали? Должны ли они?" - рассуждает Ракова.

На те случаи, когда ученикам не удается подключиться к дистанционной учебе, им планируется вместе с обедом раздавать рабочие листы.

В декабре Союз самоуправлений Латвии выяснил, что почти треть учителей и почти пятая часть учеников все еще не имеют надлежащего компьютерного оборудования. Это десятки тысяч необходимых устройств.

"Обязательство Министерства образования и науки заключается в том, что к 1 сентября 2021 года в принципе будет закуплено компьютерное оборудование, которое уже дает определенное обеспечение всем группам классов", - говорит министр образования и науки Илга Шуплинска.

Следующая закупка также потребует финансовой поддержки со стороны самоуправлений.

Министерство планирует закупить около 20 000 компьютеров, но не обещает предоставить компьютер каждому ученику и учителю.

"В старших классах это одно смартустройство на двоих, начиная с 10-го класса. На этапе основной школы - одно на троих. На более раннем этапе, когда мы видим, что использование технологий в будущем будет с другой пропорцией, одно на пятерых", - рассказала Шуплинска.