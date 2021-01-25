В Литве за сутки выявлен 541 новый случай Covid-19; карантин могут продлить до марта

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в понедельник, 25 января, Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 133 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 166 случаев Covid-19, 119 254 человека выздоровели, 53 232 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2664 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 58 471 человек, двумя дозами – 8997 человек.

За минувшие сутки сделано 3832 теста на коронавирус.

Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта

С целью сокращения распространения Covid-19 комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный в стране карантин до начала марта.

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

В данный момент в Литве запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 259, то есть 8,4% от общего количества. Семеро скончались, сообщает Rus.Postimees.