"Политическая педофилия". Как российские телеканалы освещали протесты в поддержку Навального

В воскресных итоговых выпусках новостей широко осветили прошедшие протесты, хотя обычно замалчивают, и осудили их. Так, ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" обвинил Навального в вовлечении подростков и детей в круг своих сторонников, назвав это "политической педофилией".

Протесты, напоминающие "школьную экскурсию"

Согласно российскому телевидению, организаторы протестов хотели вывести на улицу молодежь, прежде всего подростков. "Есть такие люди, которые со всей низостью готовы детей в политику втягивать, словно политические педофилы", - сообщает Киселев. Он предостерег родителей, чтобы они не отдавали своих детей "политическим педофилам".

"На улицы вывели тех, кого выводить не имели права", - заявляет Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели" на телеканале НТВ. По ее словам, для раскрутки акции была использована именно та социальная сеть, аудитория и авторы которых - это несовершеннолетние.

Речь идет о платформе TikTok, которую "наводнили агитационными видео" с момента объявления о подготовке оппозиционных акций, сообщает корреспондент НТВ.

Зейналова сравнила распространение в соцсетях призывов к участию в протестах с игрой "Синий Кит", в которой детей якобы принуждали к самоубийствам. "Точно так же как вирус, опасный контент мутирует", - сказала она.

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции может стать еще одним пунктом обвинения против самого Навального и его соратников, передает корреспондент НТВ.

Также телеканалы обвинили Навального в том, что его призыв к протестам стал причиной массовых беспорядков, из-за чего увеличился риск нового скачка заражений Covid-19. В программах подчеркивалось, что среди вышедших на улицу было 19 человек, зараженных коронавирусом.

"Сейчас, когда в условиях ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии любые многолюдные уличные акции по понятным соображениям запрещены, призвал выйти на улицы берлинский пациент Навальный", - говорит Киселев.

Каналы подчеркивали, что силовики почти не проявляли насилия, в отличие от протестующих, часть из которых "была настроена спровоцировать насилие".

Демонстрировались кадры того, как полицейский в Красноярске спас участника митинга, у которого случился приступ эпилепсии, а также как в Москве сотрудники помогли мужчине найти потерявшуюся в толпе маленькую дочку. "Подобные примеры не вписываются в информационную повестку организаторов акций и сочувствующим им", - заявляет корреспондент Первого канала.

По словам корреспондентов, полиция не использовала никаких специальных средств подавления, чего нельзя сказать о полиции на Западе. "В странах, считающих себя передовыми демократиями, за такое по головке не погладят, а скорее всего, огреют дубиной, а хуже того - пристрелят на месте", - говорит Киселев.

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