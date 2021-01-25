Чиновники Рижской думы внезапно ушли на больничный. Начались проверки

После прихода к власти нового политического руководства и смены правления на некоторых предприятиях Рижская дума начала рассматривать потенциальные нарушения закона и возможности для оптимизации работы муниципальных органов. Однако в результате этой деятельности несколько сотрудников в различных учреждениях внезапно заболели и стали нетрудоспособными, в субботу, 23 января, сообщило Latvijas Radio.

На прошлой неделе Рижская дума сообщила как минимум о трех проверках, в ходе которых оценивается ответственность сотрудников муниципальных органов за принятие сомнительных решений. Например, компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начала аудит, выясняя, почему дела о взыскании долгов попадают в руки некоторых присяжных судебных исполнителей, которые лишают рижан их жилья, хотя они могли бы прибегнуть к менее радикальным методам взыскания.

По словам председателя правления Rīgas namu pārvaldnieks Рональда Нейманиса, действия трех ответственных сотрудников вызывают подозрение: "Был отстранен от должности один сотрудник юридического управления и ограничен доступ к информационным системам и базам данных RNP всех трех сотрудников. Поскольку двое из трех сотрудников, отмеченных в ходе проверки, взяли больничный, отстранить их от должности было невозможно. В заключении против трех сотрудников требуется применить дисциплинарную ответственность и представить результаты проверки в Государственную полицию и KNAB".

На больничный ушли руководители еще двух рижских учреждений. После того, как Рижская дума начала расследование найма супругов и конфликта интересов, внезапно заболел директор Департамента жилищного строительства и окружающей среды Анатолий Алексеенко из партии "Честь служить Риге". Также неожиданно заболел глава исполнительной дирекции Пардаугавы Валерий Кокис из "Согласия". Это произошло после того, как специальная комиссия начала оценивать возможности ликвидации исполнительных дирекций и выявила возможные нарушения.

"Оба случая похожи тем фактом, что два руководителя учреждений утратили трудоспособность в такой интересный, невероятный период, совпавший с тем, когда против них был инициирован процесс оценки ответственности. Принимая во внимание, что я в госуправлении работаю уже давно, это странное совпадение, когда сотрудник становится нетрудоспособным внезапно, не вызывает доверия к реальной нетрудоспособности", - сказал советник исполнительного директора Рижской думы Марис Кнокс.

Кроме того, сразу после того, как Рижская дума обратилась в Инспекцию здравоохранения по поводу этих случаев, например, Анатолий Алексеенко столь же внезапно выздоровел и уже возобновил работу. Между тем глава исполнительной дирекции Пардаугавы Кокис болеет с конца ноября.

"Давление стремительно [поднялось]. Я разговаривал с господином Кноксом, давление еще поднялось. 3 февраля я ложусь в больницу", - указал Кокис.