Вт, 26.01.2021
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Юлия Навальная из автозака
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Шесть дней в коронавирусном очаге. Добровольно

Студентка-медик Анника Ныммик шесть дней проработала добровольцем в Южно-Эстонской больнице. ФОТО: Арвед Брейдакс

Когда в середине января превратившаяся в коронавирусный очаг Южно-Эстонская больница критически нуждалась в работниках, студентка-медик Тартуского университета Анника Нымме размышляла недолго: собрала вещи и отправилась в Выру, чтобы посвятить оставшееся после сессии свободное время уходу за больными, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

"Я теперь даже во сне вижу, как дезинфицирую руки", - говорит Анника Ныммик, одна из восьми студентов-медиков ТУ, которые в сложный для Южно-Эстонской больницы момент пришли на работу добровольцами. Студентке второго курса Аннике, которая учится на физиотерапевта, во время недельной работы в больнице дезинфицировать руки пришлось тысячи раз: "Вижу во сне, как иду к пациентам, захожу в палату, выхожу и забываю продезинфицировать… Проснулась после этого и сразу пошла мыть руки, потому что во сне все было как наяву".

С Анникой мы встретились в гостинице Kubija в четверг вечером, когда у нее закончилась последняя смена в больнице, ее вакцинировали и она уже была готова возвращаться в родной город Тарту, имея за спиной шестидневный период работы добровольцем в Южно-Эстонской больнице.

12 часов беготни

"Работать пришлось там, где в помощи нуждались больше всего, - говорит она. - Меня отправили в центр сестринской помощи, где основной работой является раздача еды, забота о том, чтобы лекарства были приняты, а показатели жизни измерены: пульс, сатурация… Все эти вещи. Иногда возникала пауза, и на новый круг".

Смены Ныммик начинались в 7:30 и длились 12 часов: "Вечером в половине восьмого в гостиницу поспать, а утром опять на работу".

Призыв прийти на помощь временно оставшейся без десятков работников больнице дошел до Анники во вторник, 12 января: "Думать долго - почему и куда - мне не пришлось. У меня было свободное время, поскольку экзамены я сдала в декабре, так почему не помочь? Лучше, чем просто сидеть дома".

В четверг в Клинике ТУ в группе добровольцев провели быстрое обучение - как пользоваться защитным оснащением, в пятницу Анника уехала в Выру и в субботу приступила к работе.

Каждая болезнь серьезна

"Я была в центре сестринской помощи, где ковидные больные были изолированы. Для того, чтобы заниматься здоровыми, каждый раз нужно было надевать защитное оснащение и менять одежду, - объяснила Ныммик. - Идешь к пациенту в одной одежде, выходишь, переодеваешься, проводишь дезинфекцию, моешься, надеваешь новое оснащение и идешь к следующему".

Подопечные, несмотря на проникший в больницу коронавирус, по словам Анники, были спокойны: "Какой-то страх, конечно, все равно был. Ты не видишь этой болезни, и вдруг она оказывается у тебя, и ты не знаешь, где ее получил. Заразиться можно где угодно. Поэтому важно поддерживать у пациентов спокойное настроение и не говорить о вирусе слишком много. Хотя говорили и о нем".

А говорить с пациентами приходилось много, поскольку, по словам Ныммик, им нравится общаться. Это, конечно, увеличивало круг обхода, но, с другой стороны, сохранение хорошего настроения у больных людей - это большая ценность: "Очень важно, что чувствует сам пациент. Цифры замеров - это одно, но также важно, как он описывает свое самочувствие".

Сама Ныммик, работая в ковидном очаге, страха не чувствовала: "Каждая болезнь серьезная, просто корона распространяется очень быстро и является новым заболеванием". Страх, как она считает, помогают распространять СМИ, но Анника, по ее словам, не успевает читать публикуемые там новости.

Себя нужно беречь

На данный момент мы уже почти год живем в условиях эпидемии. Насколько за этот год у Ныммик изменилось собственное отношение к этой болезни? "Я видела ее своими глазами, и я, конечно, не тот человек, который скажет, что коронавируса не существует, - говорит она. - Я воспринимаю его как любую другую болезнь. Когда она пришла весной, было удивительное ощущение, когда университет внезапно закрыли. Так я поняла, что дело серьезное".

Хотя количество зараженных в Эстонии сейчас больше, чем во время введения весеннего режима чрезвычайной ситуации, Ныммик не уверена, что и теперь необходимо закрыть страну: "Каждый человек должен быть ответственным. Не нужно болтаться по крупным торговым центрам. Носите маски, соблюдайте дистанцию - это А и Б. Если посмотреть, как в магазинах пользуются дезинфицирующими средствами, то их брызгают на руки, пару раз потрут, и все. В действительности же каждое движение нужно повторить по пять раз. Поскольку болезнь распространяется через слизистые, не нужно трогать грязными руками глаза. Не нужно есть руками. Мы и не замечаем, как часто прикасаемся к лицу, но грязных рук достаточно, чтобы вирус начал распространяться...".

Кроме центра сестринской помощи, студенты-добровольцы помогали и в отделении внутренних заболеваний. Остались ли ими довольны в больнице? "Студенты работали с ковидными пациентами в обоих отделениях и выполняли задачи санитаров, - сказала руководитель сестринской службы Южно-Эстонской больницы Яна Тролла. - Мы очень довольны, поскольку каждая пара рук в нынешней сложной ситуации имела вес золота".

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