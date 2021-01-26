Шесть дней в коронавирусном очаге. Добровольно

"Я теперь даже во сне вижу, как дезинфицирую руки", - говорит Анника Ныммик, одна из восьми студентов-медиков ТУ, которые в сложный для Южно-Эстонской больницы момент пришли на работу добровольцами. Студентке второго курса Аннике, которая учится на физиотерапевта, во время недельной работы в больнице дезинфицировать руки пришлось тысячи раз: "Вижу во сне, как иду к пациентам, захожу в палату, выхожу и забываю продезинфицировать… Проснулась после этого и сразу пошла мыть руки, потому что во сне все было как наяву".

С Анникой мы встретились в гостинице Kubija в четверг вечером, когда у нее закончилась последняя смена в больнице, ее вакцинировали и она уже была готова возвращаться в родной город Тарту, имея за спиной шестидневный период работы добровольцем в Южно-Эстонской больнице.

12 часов беготни

"Работать пришлось там, где в помощи нуждались больше всего, - говорит она. - Меня отправили в центр сестринской помощи, где основной работой является раздача еды, забота о том, чтобы лекарства были приняты, а показатели жизни измерены: пульс, сатурация… Все эти вещи. Иногда возникала пауза, и на новый круг".

Смены Ныммик начинались в 7:30 и длились 12 часов: "Вечером в половине восьмого в гостиницу поспать, а утром опять на работу".

Призыв прийти на помощь временно оставшейся без десятков работников больнице дошел до Анники во вторник, 12 января: "Думать долго - почему и куда - мне не пришлось. У меня было свободное время, поскольку экзамены я сдала в декабре, так почему не помочь? Лучше, чем просто сидеть дома".

В четверг в Клинике ТУ в группе добровольцев провели быстрое обучение - как пользоваться защитным оснащением, в пятницу Анника уехала в Выру и в субботу приступила к работе.

Каждая болезнь серьезна

"Я была в центре сестринской помощи, где ковидные больные были изолированы. Для того, чтобы заниматься здоровыми, каждый раз нужно было надевать защитное оснащение и менять одежду, - объяснила Ныммик. - Идешь к пациенту в одной одежде, выходишь, переодеваешься, проводишь дезинфекцию, моешься, надеваешь новое оснащение и идешь к следующему".

Подопечные, несмотря на проникший в больницу коронавирус, по словам Анники, были спокойны: "Какой-то страх, конечно, все равно был. Ты не видишь этой болезни, и вдруг она оказывается у тебя, и ты не знаешь, где ее получил. Заразиться можно где угодно. Поэтому важно поддерживать у пациентов спокойное настроение и не говорить о вирусе слишком много. Хотя говорили и о нем".