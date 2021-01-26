Вт, 26.01.2021
Я была в полном шоке. Ничего подобного со мной никогда в жизни не случалось Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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Летел как ветер, встал как вкопанный... в решетке радиатора фуры

ФОТО: Shutterstock. TVNET kolāža

Я не раз писал о том, что одним из опаснейших мест, где мы ежедневно находимся, возможно, даже самым опасным, является улица. Неважно, пешеход ты, велосипедист, пользователь электросамоката, едешь на личном леговом автомобиле или находишься за рулем автобуса. Всевозможные риски существуют всегда, и только некоторые из них можно уменьшить своими действиями. Существует ряд рисков, с которыми просто необходимо считаться, быть готовыми противостоять им, потому что мы никак не можем на них повлиять.

Я почти уверен, что каждый или по крайней мере большая часть автомобилистов оказывались в ситуации, когда остается только беспомощно развести руками, покачать головой и вздохнуть с облегчением, потому что кто-то совершил необъяснимые действия, которые закончились «хорошо, что так», но могли перерасти и в трагедию. Если я пишу эти строки, значит трагедии не произошло, но с тем же успехом синий Opel Ascona мог быть последней машиной, в которой я сидел в целости и сохранности, а белый Ford Transit с тремя мужчинами на сиденье впереди - последним, что я видел на этом свете.

События довольно драматические, но все началось и закончилось в считанные секунды, когда водитель Ford Transit на Таллиннском шоссе в районе Адажи принял необдуманное решение - разом обогнать несколько следовавших друг за другом грузовиков.

Неизвестно, что творилось у него в голове, и дай бог ему здоровья сейчас, но эта бредовая идея могла в одно мгновение угробить его самого, а вслед за ним и еще несколько человек. Просто так, на ровном месте, потому что деваться было некуда.

Либо бампер в бампер, либо один должен уступить. Кто-то обязательно скажет - "в чем проблема, в этом месте спокойно можно разойтись". Сейчас да, но лет 20 назад на Таллиннском шоссе не было асфальтированной кромки дороги шириной полтора метра; это была самая обычная дорога с двумя полосами движения, с которой мне приходилось съезжать, потому что кто-то решил, что я пилот суперкара. Я до сих пор помню мрачный взгляд водителя Transit прямо перед собой, когда моя Ascona тряслась по придорожному гравию.

В тот раз все закончилось хорошо, я вернулся на асфальтированный участок дороги и только позже, осознав, что произошло, продолжил движение. К сожалению, такие ситуации - обычное дело. Относительно недавно я вновь оказался в ситуации, когда предпочел немного уступить, а не отстаиватьза свои права и восстанавливать справедливость, чтобы какой-то "сумасшедший" не натворил делов. Это был водитель синего универсала Opel Astra, которому, видимо, все надоело и он начал обгон, выбрав совершенно не подходящее для этого время и место.

Господин был уверен в себе, но машина к этому не была готова, потому что разница в нашей скорости была настолько мала, что синяя Astra ехала, скорее, рядом, а не мимо, а в свою полосу перед встречной машиной мне удалось вернуться только потому, что я немного притормозил. Пропустил.

В этом случае тоже все закончилось без последствий, но достаточно много ситуаций, в которых участникам так не везет. Полиция напоминает, что неправильно выбранная скорость, чаще всего - ее превышение, является одной из основных причин серьезных аварий. Что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию? Мы можем напомнить, чтобы вы были осторожны, если неопытны, но и слишком большой опыт, притупляющий чувства при вождении, может затуманить взгляд. В то же время своими действиями мы можем подавать пример другим людям на дороге. Потому что там, где есть агрессия, рождается новая агрессия, где есть один "сумасшедший" гонщик - скоро появится еще один "сумасшедший".

Конечно, нельзя полностью исключить встречу с человеком, у которого возникли какие-либо проблемы и он ведет себя на дороге некорректно. В такие моменты лучшее, что мы можем сделать - это не провоцировать его на дальнейшие рискованные действия. Если он подъехал так близко, что фары двух машин фактически сливаются в одно целое, перестройтесь как можно скорее и пропустите его. Пусть спешит, если уже решил, что надо спешить. Таким людям не следует бросать вызов, и в Сети даже пишут, что ни при каких обстоятельствах мы не должны пытаться смотреть в глаза "мутному" человеку. Лучше опуститься на сиденье, легко подышать, найти любимое радио и подумать, что вы будете делать, когда доберетесь до места. Потому что если агрессия приумножает агрессию, то мир определенно приумножает мир.

Хочется верить, что разумными действиями можно побудить и других действовать разумно. По крайней мере чтобы не врезаться в решетку радиатора грузовика. И напоследок - несколько видеороликов из архива TVNET с критическими моментами на дорогах Латвии. Если они заставят кого-то задуматься и предостерегут от безрассудных обгонов, это уже будет много.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Государственной полицией в рамках кампании "Не несись!".

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