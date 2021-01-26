Летел как ветер, встал как вкопанный... в решетке радиатора фуры

Я почти уверен, что каждый или по крайней мере большая часть автомобилистов оказывались в ситуации, когда остается только беспомощно развести руками, покачать головой и вздохнуть с облегчением, потому что кто-то совершил необъяснимые действия, которые закончились «хорошо, что так», но могли перерасти и в трагедию. Если я пишу эти строки, значит трагедии не произошло, но с тем же успехом синий Opel Ascona мог быть последней машиной, в которой я сидел в целости и сохранности, а белый Ford Transit с тремя мужчинами на сиденье впереди - последним, что я видел на этом свете.

События довольно драматические, но все началось и закончилось в считанные секунды, когда водитель Ford Transit на Таллиннском шоссе в районе Адажи принял необдуманное решение - разом обогнать несколько следовавших друг за другом грузовиков.

Неизвестно, что творилось у него в голове, и дай бог ему здоровья сейчас, но эта бредовая идея могла в одно мгновение угробить его самого, а вслед за ним и еще несколько человек. Просто так, на ровном месте, потому что деваться было некуда.

Либо бампер в бампер, либо один должен уступить. Кто-то обязательно скажет - "в чем проблема, в этом месте спокойно можно разойтись". Сейчас да, но лет 20 назад на Таллиннском шоссе не было асфальтированной кромки дороги шириной полтора метра; это была самая обычная дорога с двумя полосами движения, с которой мне приходилось съезжать, потому что кто-то решил, что я пилот суперкара. Я до сих пор помню мрачный взгляд водителя Transit прямо перед собой, когда моя Ascona тряслась по придорожному гравию.

В тот раз все закончилось хорошо, я вернулся на асфальтированный участок дороги и только позже, осознав, что произошло, продолжил движение. К сожалению, такие ситуации - обычное дело. Относительно недавно я вновь оказался в ситуации, когда предпочел немного уступить, а не отстаиватьза свои права и восстанавливать справедливость, чтобы какой-то "сумасшедший" не натворил делов. Это был водитель синего универсала Opel Astra, которому, видимо, все надоело и он начал обгон, выбрав совершенно не подходящее для этого время и место.

Господин был уверен в себе, но машина к этому не была готова, потому что разница в нашей скорости была настолько мала, что синяя Astra ехала, скорее, рядом, а не мимо, а в свою полосу перед встречной машиной мне удалось вернуться только потому, что я немного притормозил. Пропустил.

В этом случае тоже все закончилось без последствий, но достаточно много ситуаций, в которых участникам так не везет. Полиция напоминает, что неправильно выбранная скорость, чаще всего - ее превышение, является одной из основных причин серьезных аварий. Что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию? Мы можем напомнить, чтобы вы были осторожны, если неопытны, но и слишком большой опыт, притупляющий чувства при вождении, может затуманить взгляд. В то же время своими действиями мы можем подавать пример другим людям на дороге. Потому что там, где есть агрессия, рождается новая агрессия, где есть один "сумасшедший" гонщик - скоро появится еще один "сумасшедший".

Конечно, нельзя полностью исключить встречу с человеком, у которого возникли какие-либо проблемы и он ведет себя на дороге некорректно. В такие моменты лучшее, что мы можем сделать - это не провоцировать его на дальнейшие рискованные действия. Если он подъехал так близко, что фары двух машин фактически сливаются в одно целое, перестройтесь как можно скорее и пропустите его. Пусть спешит, если уже решил, что надо спешить. Таким людям не следует бросать вызов, и в Сети даже пишут, что ни при каких обстоятельствах мы не должны пытаться смотреть в глаза "мутному" человеку. Лучше опуститься на сиденье, легко подышать, найти любимое радио и подумать, что вы будете делать, когда доберетесь до места. Потому что если агрессия приумножает агрессию, то мир определенно приумножает мир.

Хочется верить, что разумными действиями можно побудить и других действовать разумно. По крайней мере чтобы не врезаться в решетку радиатора грузовика. И напоследок - несколько видеороликов из архива TVNET с критическими моментами на дорогах Латвии. Если они заставят кого-то задуматься и предостерегут от безрассудных обгонов, это уже будет много.