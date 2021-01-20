Нереализованные амбиции, низкая самооценка, подавленный гнев, стыд и унижение, которые необходимо гиперкомпенсировать. Это только некоторые психологические аспекты, которые описывают личность агрессивного водителя. Агрессивное вождение - это не только история об управление автомобилем, но и о жизни, об уважении к себе, другим, инстинкте самосохранения, границах или их недостатке. Так считает преподаватель Медицинского факультета Латвийского университета Инта Зиле.

Несоблюдение дистанции, повторная смена полосы движения при обгоне, отсутствие предупреждения о повороте, наглое поведение в пробках, использование мобильного телефона за рулем, грубость, выраженная словами и жестами - это нарушения, характеризующие агрессивное вождение. Хотя каждый год на дорогах Латвии фиксируется около 1000 агрессивных нарушений правил дорожного движения, Государственная полиция считает, что на самом деле их больше.

Скорее всего, агрессивный водитель хочет казаться "крутым парнем", стариной, которому полиция "до одного места" или что-то подобное, но никак не "крошечный IQ" или, например, "лузер".

Агрессивное вождение означает не только неуважение к другим участникам дорожного движения и правовой нигилизм, но также имеет психологические и биологические причины. Разочарование в жизни, низкая самооценка, скука из-за отсутствия ярких красок в жизни, комплекс Наполеона или, возможно, вызванное стрессом напряжение, которое вспыхивает неуместным и опасным образом. Что на самом деле заставляет человека вести себя агрессивно на дороге?

По данным Госполиции, в 2020 году на дорогах Латвии произошло 18 359 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 401 человек. Из них 3570 человек получили легкие травмы и 490 получили тяжелые травмы. В 2019 году более сотни человек погибли на дорогах. Ежегодно более миллиона человек гибнут на дорогах по всему миру и десятки миллионов получают травмы. Исследования показывают, что большинство случаев вызвано человеческим фактором, и лишь некоторые аварии связаны с факторами окружающей среды и автомобилем.

Психологические аспекты агрессивного вождения отмечает психотерапевт, преподаватель Медицинского факультета Латвийского университета Инта Зиле.

Биологическая программа мужчины

Статистика неумолима: среди мужчин больше агрессивных водителей, а погибших водителей. Одна из причин - биологические различия мужского и женского мозга. "Самое главное для мужчин - бороться, побеждать, создавать потомство, и тогда с биологической точки зрения неважно, сколько проживет человек. Для многих мужчин расширение прав и возможностей является стержнем, на котором формируются самооценка и личность", - считает Инта Зиле.

"Доказывая, что "я могу", биохимия мозга буквально взрывается - это как фейерверк или наркотики.

Недаром говорится: "Кто не рискует, тот не пьет шампанского". С логической точки зрения, обгон в повороте или при плохой видимости в сторону горы на скорости 130 км / ч - это не ум, но мы не можем изменить биологию. Всегда найдутся мужчины, которые будут так делать, и это не остановить. Это наиболее распространенное поведение мужчин, которые были особенно энергичны, импульсивны, вовлечены в драки, руководствуясь принципом "не оставайся в долгу" до 18 лет. Несмотря на разъяснения и штрафы, они всегда захотят "обогнать".

У женщин же мозг функционирует иначе. Когда на свет появляются дети, активируются другие биологические механизмы, что заставляет заботиться о детях, воспитывать их. В результате выживание и безопасность важнее для женщин, чем для мужчин.

Однако иногда самые обычные водители, когда в машине находится ребенок, водят более осторожно, оценивая риски.

Таковы законы эволюции".

Хотя тестостерон и адреналин делают свое дело, животные инстинкты - не единственное, чем мы руководствуемся. Homo sapiens учится контролировать и управлять биологическими процессами на протяжении всей своей жизни. "Видя, что ребенок импульсивен, родители могут научить его контролировать свои порывы, тренировать терпение, терпимость, выносливость, концентрацию, умение признать, что не всегда можно победить", - продолжает психотерапевт. "Кора головного мозга ни в коем случае не бессильна, но только если она подключена в процессе развития. Если ребенок в гневе бросает вещи во все стороны, взрослые могут помочь ему найти способы справиться с агрессией. Она может быть направлена на физические нагрузки, занятия спортом. Однако есть те, кто остается на уровне "ешь, пей, сражайся".

Два пути, по который двигаться

Когда исследование сканировало мозг американского нейробиолога Джеймса Фаллона, выяснилось, что его структура была такой же, как у психопатов и маниакальных убийц, которых ученый изучал всю свою жизнь.

И все-таки Джеймс Фалон не психопат и не убийца.

Вероятно, потому что его мать понимала важность трудоустройства сына. Этот пример показывает, что биология не имеет решающего значения - не менее важны окружающая среда и направление развития.

Если у мужчин есть агрессия, а это важный инстинкт в эволюции, потому что он позволяет им завоевать место в стаде, получить ресурсы, лучших самок, то следует найти положительные формы, где эту агрессию реализовать. Тогда им не нужно показывать себя на дороге или другими неадекватными способами.

Тогда у человека появляется желание радоваться жизни, а не погибнуть в автокатастрофе, убивая других людей.

Но если есть амбиции альфы и возможности дельты, тогда подавленный гнев, негодование и унижение накапливаются, пока не перерастут в агрессивное вождение, домашнее насилие, злоупотребление властью, алкоголизм или что-то еще".

С одной стороны, история агрессивного вождения - это нереализованные амбиции, неполноценность, стыд и унижение, которые необходимо гиперкомпенсировать большой машиной, агрессивным поведением. Но с другой стороны, это также может быть из-за накопленного стресса, который переносится на краткосрочную социальную ситуацию - на дороге, в общественном транспорте, магазине. Неадекватное поведение также может быть вызвано очень банальными, но важными для нашего тела и благополучия вещами - бессонницей, голодом, выгоранием, проблемами дома или на работе. "Если в хорошем настроении, видя, что кто-то быстрее рвется на светофоре, вы улыбаетесь и машете рукой, "просто плохой день", то такая же ситуация может стать делом принципа: а кто первый?".

Проявления агрессии ругательствами и грубые жесты за рулем психотерапевт считает "золотой серединой" с точки зрения регуляции аффекта и адаптации к жизни в обществе. Соответственно, человек водит правильно, но избавляется от напряжения словесными репликами.

Никто мне не указ!

В контексте ограничений, связанных с пандемией, агрессивное вождение приобретает новые черты по ряду причин. "Несмотря на то, что мы хорошо адаптировались к жизни, многие возможности для сублимации агрессии были лишены", - указывает Инта Зиле на одну из проблем. "Человеку нравилось заниматься спортом в клубе или играть в баскетбол, сейчас он не может этим заниматься, но не хочет заменять привычные занятия бегом в лесу. Также нельзя ходить по магазинам, в кино или в театр. Таким образом, мы лишены обычных занятий, повышающих благополучие. Но внутреннее напряжение в этих условиях для всех нас нарастает. Остаются онлайн-комментарии, продуктовые магазины и вождение. Известно, что во время пандемии увеличилось количество случаев домашнего насилия, употребления алкоголя и других одурманивающих веществ. Агрессивное поведение на дороге тоже входит в эту плеяду".

Маска, под которой запотевают очки и трудно дышать, дистанция, которую забывают в спешке, сложность покупки базовых вещей - носков, перчаток, которые уже потерял ребенок, лопаты для снега, и теперь приходится торопиться, чтобы быть дома до десяти вечера. Понятно, что это раздражает и требует терпения.

Однако у людей, которые привыкли всегда контролировать ситуацию, эмоции имеют более высокий всплеск, чем у других, и им нелегко контролировать себя.

"Люди, которые привыкли иногда выигрывать, а иногда проигрывать, сейчас находятся в лучшем положении, потому что они готовы искать творческие способы адаптации. У тех, кто привык все контролировать, мозг горит, беспомощно протестуя гневно: "Никто мне не указ!". Если человек находится в таком состоянии, проблемы ждать не приходится долго, потому что части мозга, отвечающие за способность логически мыслить, представлять развитие ситуации в перспективе, заботиться о других, в этот момент "отключены". Таким образом, можно сказать, что у агрессивных гонщиков активна самая старая часть мозга, т.е. мозг рептилии, в котором живут наши эмоции. Все мы рождаемся эмоционально чувствительными, но в зависимости от раннего опыта отношений с любимыми людьми чувствительность развивается и укрепляется лишь к трем или четырем эмоциям. Но для той эмоции, в которой всегда нужна победа, система вознаграждения, создающая благополучие, работает иначе.

Звучит абсурдно, но в этот момент они готовы выложиться на полную, чтобы хоть на пять секунд почувствовать себя победителями в пути.

Эти пять секунд для них важнее чужой или собственной жизни".

Гиперактивность и дефицит внимания - бомба с часовым механизмом

Эксперт считает, что вождение автомобиля может повлиять на психические расстройства. "Расстройство дефицита внимания и гиперактивности делает вождение более рискованным, они и не исчезают в зрелом возрасте. Указанные психические расстройства чаще всего приписывают детям, однако после 18 лет они никуда не исчезают", - поясняет Инта Зиле. "У некоторых симптомы уменьшаются по мере созревания мозга. Также улучшается регуляция аффекта, помогая адаптироваться к окружающей среде или лекарствами".

Однако, если человек не получает лечения, симптомы не исчезают, и он бесится - даже за рулем.

Исследования во всем мире показывают, что люди, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с большей вероятностью станут причиной аварий на дороге, потому что они импульсивны, рискуют и не оценивают ситуацию. Правда, у них хорошая реакция, но это не отменяет законов физики.

Психотерапевт считает, что люди с расстройствами личности, такими как нарциссизм, могут неадекватно вести себя за рулем. Опасный участник дорожного движения - это человек с биполярным или психотическим расстройством (не получивший лечение), зависимостями (особенно под воздействием веществ), а также тревожностью.

Депрессия, которая в большей степени характеризуется пассивностью и запоздалой реакцией, может быть фатальной, если решение о маневре должно быть принято мгновенно, но голова не "работает".

Можно потерять важные секунды, чтобы избежать столкновения.

Каждому нужен предохранительный клапан

Когда опасная ситуация на дороге создается агрессивным водителем, другие участники дорожного движения часто теряют контроль над ситуацией. Когда чувствуешь реальную угрозу, реагируешь инстинктивно. Гнев преследует людей, которые действуют безответственно. Что делать, чтобы сохранять спокойствие? "Если вы потеряли спокойствие, вы должны остановиться как можно скорее. Выйдите из машины, прогуляйтесь, почувствуйте себя физически, двигая руками, плечами. Вы можете послушать любимую музыку, которая помогает снять стресс, вспомнить приятные моменты. Полезны глубокий вдох и выдох.

Сначала следует выйти из состояния оцепенения, успокоить свое тело.

После следует понять свою реакцию: как я бы себя чувствовал, если бы так себя вели другие. Когда ты "собрался", то можно продолжить путь".

"Агрессивное вождение" - это история не только о вождении автомобиля, но и о жизни, об уважение к себе и другим, о границах или их отсутствии. Считает Инта Зиле.

Мы все встречаемся на дороге в определенный этап своей жизни - каждый со своим прошлым и своим мозгом.

"И тогда мозаика наших отношений складывается. Каждому нужен предохранительный клапан. Для одного - это спорт, для другого - театр, третьего - охота или коллекция кактусов. Если единственными способами "снять стресс" являются алкоголь и агрессивное поведение, то не удивительно, что в комплект входит еще и агрессивное поведение на дороге.

У нас как у общества есть куда расти - нам нужно научиться разговаривать и жить, а не сражаться", - подытожила эксперт, добавляя, что водители, которые постоянно попадают в ловушку агрессивного вождения, "железно" должны пройти курс терапии по управлению гневом, как это требуется в Европе, для тех кто ведет себя импульсивно или агрессивно.

Это бы улучшило не только ситуацию на дорогах, но и качество жизни самого человека.