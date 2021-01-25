Пн, 25.01.2021
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протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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"Скучно, девочки": Путин ответил о расследовании Навального о дворце под Геленджиком
Соратники Навального объявили о новых акциях

ФОТО: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президента России Владимира Путина на встрече со студентами спросили о расследовании Алексея Навального о дворце под Геленджиком. 

"Ни мне, ни моим близким родственникам..."

"Я не смотрел этот фильм из-за отсутствия свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники. 

Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало‎", - заявил политик.‎

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Он добавил, что "все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы попытаться промыть людям мозги".

"Скучно, девочки"

Как пишет "Дождь", по словам Путина, эта информация "муссируется на протяжении более чем десяти лет. Сейчас удобный случай. (...) Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки".

Издание подметило, что это не первый раз, когда Путин использует оборот "скучно, девочки". В 2017 году он использовал его, чтобы сообщить о подготовке провокаций с химоружием в Сирии. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки" - это мы уже все видели, наблюдали", - заявил тогда президент России. 

Как поясняет "Дождь", фраза "Скучно, девушки" встречается в 34-й главе романа "Двенадцать стульев", в которой описывается выступление "гроссмейстера" Остапа Бендера перед любителями шахмат из села Васюки.

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О несовершеннолетних

Помимо этого, президент России заявил, что "все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящее за рамки закона [протесты] - опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все (...)", - цитирует Путина "Медуза".

Политик отдельно добавил, что "тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое".

По этому поводу руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале написал: "Круг замкнулся, Владимир Путин назвал террористом Владимира Путина" и привел цитату политика от 4 марта 2014 года:

"И пускай попробует кто‑то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!".

О своем окружении

Отдельно Путин остановился и на упомянутых в расследовании людях: "Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще. Просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают".

О виноделии - с любовью 

Также президент России признался, что в расследовании Навального о дворце в Геленджике его заинтересовало виноделие: "У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо" - крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, все это принадлежало. Он у меня сейчас советник.

Я вот когда работать закончу, быть может, пойду советником к нему - но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Мы сейчас, повторю, закон приняли, и я в этом что-то начинаю понимать".

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Как отмечает Русская служба BBC, акции принадлежащей Титову "Абрау Дюрсо" после слов Путина выросли на 10% на Московской бирже.

Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января

Тем временем руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в микроблоге Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Волков также пояснил, почему новая акция назначена на воскресенье: "Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить". Он также ответил на популярный вопрос о том, почему в 12:00, а не ка в первый раз в 14:00: "Световой день заканчивается рано, а энергии и желания гулять еще много. Мы это очень увидели 23 января. Гулять по своим городам - это хорошо и важно", - написал он в своем Telegram-канале, пообещав, что вскоре будет ясность о том, где планируется собираться в Москве. 

Закончил свой призыв Волков тем, почему необходима новая акция: "Повод никуда не пропал. А опыт 23 января показал, что свободные люди гораздо сильнее страха (единственного оружия Путина)". 

Как развивались события 

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Cпустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце, который якобы принадлежит Владимиру Путину. На утро 25 января его, согласно статистике видеохостинга YouTube, посмотрели уже более 86 млн раз.

23 января по всей России прошли акции в поддержку политика.

Галерея: Акции в поддержку Навального в России

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