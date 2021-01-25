"Скучно, девочки": Путин ответил о расследовании Навального о дворце под Геленджиком

"Ни мне, ни моим близким родственникам..."

"Я не смотрел этот фильм из-за отсутствия свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники.

Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало‎", - заявил политик.‎ 30

Он добавил, что "все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы попытаться промыть людям мозги".

"Скучно, девочки"

Как пишет "Дождь", по словам Путина, эта информация "муссируется на протяжении более чем десяти лет. Сейчас удобный случай. (...) Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки".

Издание подметило, что это не первый раз, когда Путин использует оборот "скучно, девочки". В 2017 году он использовал его, чтобы сообщить о подготовке провокаций с химоружием в Сирии. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки" - это мы уже все видели, наблюдали", - заявил тогда президент России.

Как поясняет "Дождь", фраза "Скучно, девушки" встречается в 34-й главе романа "Двенадцать стульев", в которой описывается выступление "гроссмейстера" Остапа Бендера перед любителями шахмат из села Васюки. 30

О несовершеннолетних

Помимо этого, президент России заявил, что "все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящее за рамки закона [протесты] - опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все (...)", - цитирует Путина "Медуза".

Политик отдельно добавил, что "тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое".

По этому поводу руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале написал: "Круг замкнулся, Владимир Путин назвал террористом Владимира Путина" и привел цитату политика от 4 марта 2014 года:

"И пускай попробует кто‑то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!".

О своем окружении

Отдельно Путин остановился и на упомянутых в расследовании людях: "Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще. Просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают".

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