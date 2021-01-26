Трансгендеры смогут служить в армии США. Байден отменил запрет, введенный Трампом
Президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом в первый же год его правления запрет на службу в армии трансгендеров.
Президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом в первый же год его правления запрет на службу в армии трансгендеров.
"Трансгендерам в рядах вооруженных сил больше не грозит увольнение или демобилизация по причине их гендерной идентичности", - говорится в заявлении Белого дома. - Президент Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе, и что сила Америки - в разнообразии".
Новый министр обороны США Ллойд Остин, отставной генерал американских вооруженных сил, говорил о необходимости отменить запрет во время его утверждения в сенате. "Если человек здоров, может служить и соответствует всем необходимым требованиям, то ему должно быть позволено служить в армии", - заявил тогда Остин.
По данным министерства обороны на 2019 год на действительной военной службе в США состояло 8980 трансгендеров.
Трамп еще в 2017 году объявил в "Твиттере", что США более не позволят и не допустят, чтобы в рядах вооруженных сил служили трансгендеры, приводя в качестве объяснения такого запрета "огромную медицинскую стоимость и неудобства".
Запрет вступил в силу в апреле 2019 года. Трансгендерам, которые к тому времени уже несли службу, было разрешено остаться в армии, однако новобранцев-трансгендеров брать перестали.
Тогдашний министр обороны Джим Мэттис конкретизировал этот закон, запретив принимать на службу людей с гендерной дисфорией, когда человек не может принять свой гендерный статус.
Президент Байден не раз говорил о том, что хочет отменить этот запрет.
Еще до инаугурации избранного президента в записке Рона Клейна, ставшего главой администрации Белого дома, говорилось, что Байден намерен использовать свою первую неделю на посту президента, чтобы обеспечить равенство и поддержку небелому населению и другим сообществам, которые находятся в менее привилегированном положении.
Байден издал уже несколько президентских указов, цель которых - отменить некоторые важные решения Трампа. В числе прочего он распорядился приостановить строительство стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран и запустил инициативу по продвижению расового равенства.
Мега Мохан, корреспондент Би-би-си по гендерным вопросам
Джо Байден говорил о правах трансгендеров с самого начала своей президентской кампании. Он стал первым президентом, который выразил поддержку трансгендерному сообществу в своей речи после победы на выборах. В ноябре Байден, который тогда был избранным президентом, прямо обратился к нему в "Твиттере" с обещанием, что его администрация "заметит вас, будет к вам прислушиваться и будет бороться не только за вашу безопасность, но за достоинство и справедливость, которых вас лишали".
О поддержке говорили и другие члены администрации Байдена: новый вице-президент Камала Харрис в своем профиле в "Твиттере" указывает местоимения "она/ее" - подобные уточнения обычно делают те, кто верит, что гендерная идентичность может меняться или быть неоднозначной.
Однако подобная прогрессивная политика новой администрации встретила немедленный отпор. В интернете начал активно распространяться хэштег #BidenErasedWomen ("Байден перечеркнул женщин"), хотя позже им в основном стали пользоваться сторонники прав трансгендеров.
Президент подписал указ под названием "Предотвращение и борьба с дискриминацией по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации", в котором сказано, что женские приюты, спортивные ассоциации и учреждения здравоохранения не должны дискриминировать тех, кто идентифицирует себя как женщин.
Этот шаг фактически отменил определение гендера, существовавшее во времена Трампа, как "биологического пола" человека. Он вызвал опасения, что в результате в женском спорте больше не будет соревнования на равных.
В указе Байдена о спорте прямо не говорится. Отдельные спортивные ассоциации и так предъявляют различные требования к атлетам-трансгендерам, которые соревнуются как на уровне университетов, так и Олимпийских игр.
Сегодняшний указ положил конец политике Трампа, которая фактически запрещала служить в армии трансгендерам, не прошедшим через процесс изменения пола. Соответствующее решение Трампа (которое в свою очередь перечеркнуло предыдущее решение администрации Барака Обамы) было в основном связано с финансами, а не с правами человека.
При этом исследование, проведенное в 2016 году корпорацией RAND по заказу Пентагона, показало, что присутствие трансгендеров в армии будет иметь "минимальные последствия" для расходов на медицинское обслуживание.
Но позиция администрации Байдена ясна: они принимают именно решение о защите прав человека, в частности, группы, которая может подвергаться дискриминации. Впрочем, сейчас некоторые убеждены, что права трансгендеров вступают в противоречие с правами женщин, а это значит, что Белому дому будет довольно трудно сделать так, чтобы довольными остались и те, и другие.