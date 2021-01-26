В понедельник первую дозу вакцины от Covid-19 получили 16 человек, вторую - 645

В целом с начала вакцинации в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделали 16 882 человека, обе - 2801 человек.

Вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса началась на прошлой неделе. Первыми в Латвии вакцинируются медики.

Согласно докладу Минздрава, который на прошлой неделе рассматривался в правительстве, за три первых месяца года Латвия может получить 497 827 вакцин от Covid-19, что позволит привить 248 914 человек.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины - Moderna и BioNTech/Pfizer. Прогнозируется, что до 29 января может быть зарегистрирована также вакцина AstraZeneca, и в этом случае в феврале Латвия могла бы получить более 120 000 доз вакцины.