Ой, всё! ⟩ Закупаться в секонд-хендах больше нестыдно: как правильно это делать?

В этом выпуске:
- Как правильно закупаться в секонд-хендах и причем тут рыбалка.
- Чем секонд-хенды в Латвии отличаются друг от друга.
- Как утилизовать ненужную одежду и тряпки.
- Ходит слух, что в Европе некоторые вещи, которые жертвуют в красный крест, продают в Латвии секондах. Если это так, то Катя расскажет, почему в этом нет ничего плохого.
- Катя рассказывает о "сокровищах" - топовых вещах, которые ее мама случайно купила ей в детстве в секонде.
Бонус: Ника рассказывает, как ее мама отругала за стринги.
Катя Кулеш - добрый и приятный в общении человек, знающий лайфхаки, как закупиться в секонд-хендах так, чтобы потом на жалеть. Несколько слов, характеризующих Катю - стиль, соцсети, классная прическа и приятный голос (то, что нужно для подкаста).
Статья Кати о секонд-кэндах: