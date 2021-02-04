Чт, 4.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Ой, всё! ⟩ Закупаться в секонд-хендах больше нестыдно: как правильно это делать?

ФОТО: RUS TVNET/Катя Кулеш

Идете гулять с собакой? Едете на работу или просто пытаетесь расслабиться перед сном? То, что вам нужно - пятый выпуск подкаста "Ой, всё!". Гость этого выпуска - журналист RUS TVNET Катя Кулеш, которая, кажется, знает все о секонд-хендах.

В этом выпуске:

  • Как правильно закупаться в секонд-хендах и причем тут рыбалка. 
  • Чем секонд-хенды в Латвии отличаются друг от друга. 
  • Как утилизовать ненужную одежду и тряпки.
  • Ходит слух, что в Европе некоторые вещи, которые жертвуют в красный крест, продают в Латвии секондах. Если это так, то Катя расскажет, почему в этом нет ничего плохого.
  • Катя рассказывает о "сокровищах" - топовых вещах, которые ее мама случайно купила ей в детстве в секонде.

Бонус: Ника рассказывает, как ее мама отругала за стринги. 

О госте

ФОТО: Из личного архива Кати

Катя Кулеш - добрый и приятный в общении человек, знающий лайфхаки, как закупиться в секонд-хендах так, чтобы потом на жалеть. Несколько слов, характеризующих Катю - стиль, соцсети, классная прическа и приятный голос (то, что нужно для подкаста). 

Статья Кати о секонд-кэндах:

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