Ой, всё! ⟩ Закупаться в секонд-хендах больше нестыдно: как правильно это делать?

Идете гулять с собакой? Едете на работу или просто пытаетесь расслабиться перед сном? То, что вам нужно - пятый выпуск подкаста "Ой, всё!". Гость этого выпуска - журналист RUS TVNET Катя Кулеш, которая, кажется, знает все о секонд-хендах.