Пн, 4.01.2021
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Эгил Левитс
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Тренды, бренды и популярные легенды: почему латвийцы так боятся секонд-хендов?

ФОТО: pexels.com

Еще несколько лет назад отношение к секонд-хендам в Латвии было весьма определённым: пока в Европе идею давать старым вещам вторую жизнь возводили в культ, у нас поношенную одежду покупать стеснялись и даже брезговали. Хотя с тех пор наверняка многое изменилось, вокруг этой темы до сих пор существует множество мифов: людям часто тяжело избавиться от предрассудков, что секонд-хенды - это магазин исключительно для бедных. 

Пожалуй, нет на свете больших "зеровестеров", чем поколение наших бабушек. Брюки малы? Брат доносит. Рубашка велика? "На вырост"! На любую дырку можно поставить заплатку, а вот из этой горы скопившихся за 10 лет тряпочек, кажется, получится отличное лоскутное одеяло. Ничего не пропадало даром! Понять их несложно, созревая в период товарного дефицита советской плановой экономики, они однажды проснулись во времена вещевого изобилия, где пятнадцатую по счету футболку из своего гардероба можно выкинуть просто потому, что она надоела.

Стоит сказать, нам есть чему у них поучиться!

В XXI веке эта бережливость сошла на нет. Улицы городов буквально заполонили новые магазины, на витринах которых красовались манекены в непривычно ярких и экстравагантных одеждах от европейских дизайнеров. Появились торговые центры, на рынок пришли крупные игроки масс-маркета. Чем доступнее становилась новая одежда, тем больше людей воспринимали ее как одноразовую. 

В отличие от американцев и типичных европейцев, нашему человеку с безденежным  советским прошлым "донашивать" за кем-то особенно тяжело. В современном мире, где предложение всегда превышает спрос и появилась возможность выбирать, у пожилого потребителя нет желания возвращаться к подобным практикам. Зато если говорить о молодом поколении, не имеющего за плечами тяжелого бэкграунда, здесь все гораздо проще - случайная встреча со знакомым в одном из таких магазинов скорее всего не создаст неудобной ситуации. Сегодня музыканты, актеры, блогеры и инфлюенсеры в социальных сетях наоборот хвастаются своей добычей из секонд-хенда.

Стыдливый и робкий покупатель стал гордым охотником. 

Интересный факт:

В 2001 году Джулия Робертс надела подержанное винтажное платье на церемонию "Оскар". По версии The Daily Telegraph платье Valentino 1992 года, в котором она получила награду за роль Эрин Брокович, вошло в тройку лучших нарядов на красной дорожке во все времена.

Магазинов секонд-хенд в Риге много. Гораздо больше, чем может позволить себе расшатанная нервная система жителей столицы. Так, например, вскоре после того, как вместо двухэтажного магазина мирового бренда United Colors Of Benetton в Риге появился очередной магазин подержанной одежды, социальные сети буквально закипели от комментариев негодующих пользователей. Большинство утверждает - народ обнищал! Другие же считают, что столица просто в тренде модной философии Zero Waste. 

И тренды, и бренды

Бесспорно, одна из причин такой тенденции – низкие доходы многих латвийцев. Однако практически на любую ситуацию можно посмотреть с другой стороны! Во-первых, если вам хотя бы раз за последние пять лет доводилось бывать в латвийских магазинах б/у одежды, вы точно знаете, что цены там не такие уж и низкие, как думаю многие. Более того, зачастую в подобных местах можно встретить далеко не бедных людей.

Во-вторых, Латвия далеко не единственная страна, где вторичный рынок растет в геометрической прогрессии. Так, например, согласно отчету крупнейшего в мире интернет-магазина секонд-хенда thredUP, созданным совместно с аналитической компанией GlobalData, в 2018 году в США продажи на вторичном рынке составили 24 миллиарда долларов, в то время как масс-маркет достиг 35-миллиардной отметки. В том же году доля секонд-хенда составила 7% от общего рынка моды, но его показатели росли в четыре раза быстрее основного рынка. В отчете также отмечается, что такими темпами, через 5 лет оборот секонд-хенда удвоится и преодолеет отметку в 50 миллиардов долларов, а через 10 лет - достигнет 64 миллиардов. За аналогичный период масс-маркету прогнозировали рост до 44 миллиардов.

По оценке консалтинговой фирмы BCG, к 2021 году вторичный рынок в США вырастет до 36 миллиардов долларов при среднем ежегодном росте в 12%. За тот же период люксу прогнозируют лишь 3% рост.

В последние годы винтажная одежда стала своеобразным трендом: создавая новые коллекции, модные бренды все чаще возвращаются к образам 80-х, 90-х, 2000-ых. Но зачем носить джинсы пародирующие стиль конца двадцатого века, если в шкафу у мамы явно запылился оригинал. Если же нет - добро пожаловать в секонд-хенд. Так и появились "pērļu mednieces" (охотницы за жемчужинами) - те, кто выискивают винтажные и ценные дизайнерские предметы гардероба, недоступные в обычных магазинах.

Сегодня секонд-хенды настолько популярны среди обеспеченного населения, что в интернете с легкостью можно найти разного рода уникальные услуги, например, нанять стилиста, специализирующегося именно на винтажных или бывших в употреблении вещах или купить вебинар от фешн-эксперта, который научит вас правильно и с пользой "шопиться" по секонд-хендам. Более того, многие подобного рода магазины сегодня перешли в режим "онлайн" - на международной торговой площадке Etsy зарегистрировано более 54 миллиона магазинов, треть из которых продают винтаж и б\у одежду. От разнообразия предложенного здесь разбегаются глаза, а от ценообразования затуманивается разум. Но настоящие "охотники" знают - иногда за уникальность приходится платить. 

Винтажные джинсы Levi. Цена: 94 евро

ФОТО: Скриншот с Etsy.com

Винтажный пеньюар 1960-х годов. Цена: 127 евро

ФОТО: Скриншот с Etsy.com

Винтажное платье Paco Rabanne c обложки журнала Vogue за 1996 год. Цена: 2 700 евро

ФОТО: Скриншот с Etsy.com

Вторая жизнь вещей

В последнее время приобретению одежды в "секондах" появилось еще одно объяснение - забота об экологии и климатических переменах. Многие покупатели поддерживают идею о безотходном образе жизни, считая, что "вторая жизнь вещей" поможет предотвратить глобальные экологические проблемы. Логика следующая: качественная вещь уважаемого бренда из секонд-хенда прослужит гораздо дольше, чем одежда "made in china", приобретенная в одном из магазинов масс-маркета. Во-первых, если футболка оказалась на полке среди бывших в употреблении вещей, значит она прошла проверку временем, стиркой и спец-обработкой. Если после всего этого футболка не пострадала и выглядит достойно - можете быть уверены, она точно прослужит еще несколько лет. Чего точно не скажешь об одежде из популярных магазинов в торговых центрах - мы прекрасно знаем, что качество китайских товаров не всегда самое высокое. Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда рубашка, купленная на распродаже в масс-маркете превращалась в мешковину уже после первой стирки.

Иными словами, основная идея экоактивистов заключается в том, что вместо безмерного производства новых вещей, которые годятся на один сезон, надо делать так, чтобы уже существующие вещи служили как можно дольше.

Безусловно, существует огромное количество секонд-хендов с вещами низкого качества, примитивным ассортиментом и минимальными ценами. Большой наплыв покупателей в магазинах такого рода, к сожалению, также создает серьезнею  проблему для планеты - особенно в Латвии, ведь у нас пока нет ни одного завода, который перерабатывал бы текстиль - в основном все уходит на мусорные полигоны или сжигается.

Количество ввезенных в Латвию одежды и текстиля в год в среднем около 27 000 тонн, из которых более 10 тонн - ношенная одежда. Когда все это из шкафа попадает в мусор - вопрос не слишком долгого времени и личного стиля.

 
 

Эксперты Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности считают, что единственный реальный способ Латвии не утонуть в текстильных отходах в ближайшем будущем - это производить меньше одежды во всем мире; чтобы это случилось, необходимо менять мышление людей. Там, где нет спроса, нет и предложения. 

Еще одна причина, по которой сегодня многие люди с активной позицией отказываются покупать вещи в масс-маркетах - большая часть этой одежды производится в странах Третьего мира, где, как известно, используется труд детей и подростков.

Как на вторичный рынок повлияет пандемия Covid-19

Безусловно, наступившая пандемия нарушила привычный цикл моды: многие бренды заявили о падениях продаж, множество фабрик закрылись, а Недели моды отменили либо перенесли в онлайн. 

Положение вторичного рынка в период пандемии выглядит гораздо стабильнее - секонд-хенду как минимум не приходится отшивать коллекции, ждать поставок и открытия магазинов, ведь оборот здесь происходит постоянно. Некоторые популярные бренды уже обратились за помощью к платформам по продаже секонд-хенда для сбыта нераспроданных вещей. 

Более того, аналитики считают, что кризис может сыграть на руку вторичному рынку. Находясь на карантине люди не только ищут способы выгодного онлайн-шопинга, но и стали продавать больше вещей. Кто-то - из-за возможности избавиться от ненужной одежды, а кто-то - после того, как из-за кризиса лишился работы. Reuters пишет, что теперь такой тренд наблюдается в Китае, а The Guardian отмечает рост популярности секонд-хенда среди британцев. 

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