Тренды, бренды и популярные легенды: почему латвийцы так боятся секонд-хендов?

Пожалуй, нет на свете больших "зеровестеров", чем поколение наших бабушек. Брюки малы? Брат доносит. Рубашка велика? "На вырост"! На любую дырку можно поставить заплатку, а вот из этой горы скопившихся за 10 лет тряпочек, кажется, получится отличное лоскутное одеяло. Ничего не пропадало даром! Понять их несложно, созревая в период товарного дефицита советской плановой экономики, они однажды проснулись во времена вещевого изобилия, где пятнадцатую по счету футболку из своего гардероба можно выкинуть просто потому, что она надоела.

Стоит сказать, нам есть чему у них поучиться!

В XXI веке эта бережливость сошла на нет. Улицы городов буквально заполонили новые магазины, на витринах которых красовались манекены в непривычно ярких и экстравагантных одеждах от европейских дизайнеров. Появились торговые центры, на рынок пришли крупные игроки масс-маркета. Чем доступнее становилась новая одежда, тем больше людей воспринимали ее как одноразовую.

В отличие от американцев и типичных европейцев, нашему человеку с безденежным советским прошлым "донашивать" за кем-то особенно тяжело. В современном мире, где предложение всегда превышает спрос и появилась возможность выбирать, у пожилого потребителя нет желания возвращаться к подобным практикам. Зато если говорить о молодом поколении, не имеющего за плечами тяжелого бэкграунда, здесь все гораздо проще - случайная встреча со знакомым в одном из таких магазинов скорее всего не создаст неудобной ситуации. Сегодня музыканты, актеры, блогеры и инфлюенсеры в социальных сетях наоборот хвастаются своей добычей из секонд-хенда.

Стыдливый и робкий покупатель стал гордым охотником.

Интересный факт: В 2001 году Джулия Робертс надела подержанное винтажное платье на церемонию "Оскар". По версии The Daily Telegraph платье Valentino 1992 года, в котором она получила награду за роль Эрин Брокович, вошло в тройку лучших нарядов на красной дорожке во все времена.

Магазинов секонд-хенд в Риге много. Гораздо больше, чем может позволить себе расшатанная нервная система жителей столицы. Так, например, вскоре после того, как вместо двухэтажного магазина мирового бренда United Colors Of Benetton в Риге появился очередной магазин подержанной одежды, социальные сети буквально закипели от комментариев негодующих пользователей. Большинство утверждает - народ обнищал! Другие же считают, что столица просто в тренде модной философии Zero Waste.

И тренды, и бренды

Бесспорно, одна из причин такой тенденции – низкие доходы многих латвийцев. Однако практически на любую ситуацию можно посмотреть с другой стороны! Во-первых, если вам хотя бы раз за последние пять лет доводилось бывать в латвийских магазинах б/у одежды, вы точно знаете, что цены там не такие уж и низкие, как думаю многие. Более того, зачастую в подобных местах можно встретить далеко не бедных людей.