Уставшее лицо теперь в тренде: зачем TikTok-блогеры рисуют синяки под глазами

Этот тренд стал популярным после того, как TikTok-блогер с ником sarathefreeelf выставила видео, на котором она рисует себе темные круги под глазами. Видео сразу стало популярным, набрав почти 7 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков, а образ Сары захотели повторить тысячи пользователей соцсети.

Пользователи в комментариях уже начали шутить по поводу нового тренда: "Я целую вечность пыталась избавиться от темных кругов, чтобы это стало тенденцией?", "Я могу отдать вам свои темные круги, если хотите", "Я специально не сплю, чтобы быть модной", "Мне даже их рисовать не надо", - писали они.

Уставший взгляд - не новое явление в бьюти-индустрии. Этот тренд создала еще в 90-е годы модель Кейт Мосс. В начале своей карьеры Кейт буквально взорвала модную индустрию образом, который сейчас называют героиновым шиком: бледная кожа, худоба, острые скулы и темные круги под глазами. Tom Ford и Calvin Klein приглашали Мосс в свои главные рекламные кампании, а крупные глянцевые журналы использовали ее фото для своих обложек. Как пишет Harper's Bazaar, в обществе отношение к такой моде складывалось неоднозначное: в ней видели романтизацию заболеваний, в том числе анорексии и наркозависимости.

В наше время такие попытки подчеркнуть свои "недостатки" показывают, что они естественны и их не надо стесняться. Подобные тренды часто приходят именно из соцсетей. Instagram и TikTok превращаются в среду, в которой можно показывать себя со всеми своими "несовершенствами".

@liltrinnn day one of turning people’s insecurities into something beautiful😗- dark circles... i naturally have super dark circles buttttt ♬ original sound - Heather