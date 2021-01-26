Президент Таджикистана: пандемия в стране закончилась
В Таджикистане пандемия закончилась, сообщил во вторник президент Эмомали Рахмон, при этом он призвал граждан сохранять бдительность, сообщает AFP.
В Таджикистане пандемия закончилась, сообщил во вторник президент Эмомали Рахмон, при этом он призвал граждан сохранять бдительность, сообщает AFP.
В Таджикистане Covid-19 заразились 13 308 человек, 90 из них умерли, а 13 218 выздоровели, уже две недели свидетельствуют официальные данные, а это означает, что больше в стране активных случаев нет.
"Мы с уверенностью можем утверждать, что здесь коронавируса нет", - сказал президент во время обращения к парламенту.
"Нам не нужно расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - добавил он. "Если мы дадим разрешение на новые полеты, к нам явятся люди. Поэтому всем, кто прибывает в республику, в том числе и нашим гражданам, на домашнем карантине под наблюдением семейного врача необходимо провести 14 дней".
Мечети были закрыты девять месяцев, но уже на следующей неделе они откроются.
С начала года в Таджикистане было зарегистрировано примерно десять новых случаев коронавируса и не было зарегистрировано на одной связанной с Covid-19 смерти.
В прошлом году правительство с опозданием сообщило о первых случаях коронавируса, заявив 30 апреля, что констатировано 15 случаев. Тогда Таджикистан собиралась посетить делегация ВОЗ, чтобы оценить мероприятия, проведенные в качестве реакции на пандемию.
Другое государство региона - Туркменистан - продолжает настаивать, что в нем коронавируса нет.
Впрочем, посол Великобритании утверждал, что заразился Covid-19, находясь в Туркменистане, а базируемый в Туркменистане турецкий дипломат скончался в результате осложнений, вызванных Covid-19.