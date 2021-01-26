Президент Таджикистана: пандемия в стране закончилась

В Таджикистане Covid-19 заразились 13 308 человек, 90 из них умерли, а 13 218 выздоровели, уже две недели свидетельствуют официальные данные, а это означает, что больше в стране активных случаев нет.

"Мы с уверенностью можем утверждать, что здесь коронавируса нет", - сказал президент во время обращения к парламенту.

"Нам не нужно расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - добавил он. "Если мы дадим разрешение на новые полеты, к нам явятся люди. Поэтому всем, кто прибывает в республику, в том числе и нашим гражданам, на домашнем карантине под наблюдением семейного врача необходимо провести 14 дней".

Мечети были закрыты девять месяцев, но уже на следующей неделе они откроются.

С начала года в Таджикистане было зарегистрировано примерно десять новых случаев коронавируса и не было зарегистрировано на одной связанной с Covid-19 смерти.

Впрочем, некоторые эксперты в области здравоохранения высказали сомнения по поводу данной статистики, да и тестирование не было обширным.

В прошлом году правительство с опозданием сообщило о первых случаях коронавируса, заявив 30 апреля, что констатировано 15 случаев. Тогда Таджикистан собиралась посетить делегация ВОЗ, чтобы оценить мероприятия, проведенные в качестве реакции на пандемию.

Другое государство региона - Туркменистан - продолжает настаивать, что в нем коронавируса нет.