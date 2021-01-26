Административно-территориальная реформа: какими должны быть новые самоуправления и при чем тут туалет

Пастарс подчеркнул важность создания самоуправлений, способных выполнять необходимые им функции, потому что до сих пор некоторые самоуправления можно охарактеризовать по аналогии с человеком, который покупает новую квартиру, но без туалета или ванной комнаты, и идет к соседям, чтобы получить необходимые ему услуги.

"Часто более слабые самоуправления покупают необходимые им услуги у своих соседей, и это не очень правильно", - подчеркнул Пастарс.

Однако, по его словам, это не означает, что самоуправление должно быть максимально большим, потому что крупный муниципалитет не всегда может справиться с управлением.

Пастарс также отметил, что консультации между самоуправлениями и министерством характеризуются тем, что министерство подходит к ним с позиции власти, а муниципалитеты часто находятся в фазе отрицания и начинают действовать только тогда, когда понимают, что деваться им некуда.

По словам эксперта, обвинения в том, что в процессе реализации АТР не были определены цели реформы, неверны. Он заявил, что цель реформы определена уже в аннотации к документу, однако добавил, что не была проведена должная оценка того, какой формат самоуправления является лучшим для жителей Латвии.

Следующее заседание Конституционного суда по вопросу АТР назначено на 10:00 10 февраля.