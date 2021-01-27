4,28 промилле алкоголя в крови: в Адажи задержан водитель, который не мог стоять на ногах

В середине обычного рабочего дня на дороге в Адажи муниципальные полицейские остановили водителя Mercedes, о котором жители сообщили из-за неадекватного маневрирования на дороге. Вскоре выяснилось, что вызов разыскать подозрительного водителя был оправдан, сообщает передача Degpunktā.

Когда полицейские подошли к остановившейся машине, они сразу почувствовали, что от водителя исходит запах алкоголя, поэтому на место была вызвана дорожная полиция. Сам водитель не признавал вину до последнего и пытался оправдаться, что произошла ошибка. В ожидании инспекторов с алкотестером сотрудники правоохранительных органов попросили водителя Mercedes пересесть в их машину.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Поскольку ему было трудно выйти и подойти к полицейской машине, не было сомнений в состоянии водителя. Через некоторое время это было подтверждено ​​алкотестером, который водителю удалось пройти только в седьмой раз. Алкотестер показал 4,28 промилле алкоголя в крови.

Сильное похмелье, суд и крупные штрафы - вот что теперь ждет этого 44-летнего водителя, который теперь по праву может называть себя пешеходом.