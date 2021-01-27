DPD Latvija предупреждает о мошенниках

Представители DPD Latvija заявили, что компания получила несколько сообщений о новой схеме, в которой мошенники обращаются к жителям, разместившим товары для продажи на различных торговых площадках в Интернете, с целью якобы купить конкретный товар с помощью курьерских служб.

Мошенники высылают жителям фальшивую ссылку на веб-сайт, которая визуально напоминает веб-сайт DPD Latvija, предлагая им ввести данные платежной карты для получения оплаты за товар удаленно. Это дает мошенникам доступ к данным личных платежных карт и средствам.



Компания обратила внимание на то, что DPD Latvija не предоставляет услуги удаленного посредничества при покупке в Интернете, а также призывает в целях безопасности всегда проверять адрес открываемого сайта. В конкретной схеме мошенничества используется несколько поддельных адресов, таких как lv-express-safe.xyz, lvdpd-safe.xyz, которые не связаны с DPD Latvija.

Представители DPD Latvija также отметили, что всю актуальную информацию об услугах и новостях, предоставляемых компанией, компания объявляет через официальные каналы связи - сайт www.dpd.com и аккаунты в социальных сетях.