Ср, 27.01.2021
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Екатерина, женщина-полицейский
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На полки магазинов возвращается легендарная "Резекненская сгущенка"?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

Когда в памяти всплывает металлическая банка с бело-голубой этикеткой, на которой написано "сгущенное молоко", нахлынивает чувство ностальгии, поскольку этот вкус знает практически каждый. На полки магазинов возвращается "Rēzeknes iebiezinātais piens"? Рассказывает программа Bez Tabu. 

История этого практически легендарного сгущенного молока начинается еще в 1957 году - на Резекненском молочно-консервном заводе. Сейчас на месте комбината - заброшенное здание, поскольку работа завода прекратилась в 2001 году. 

Однако сейчас на полках магазинов можно приобрести сгущенное молоко: оно не в банке, но упаковка - в бело-голубом цвете. Упаковку гордо украшает надпись "Rēzeknes iebiezinātais piens. Leģenda kopš 1957. gada" ("Резекненская сгущенка. Легенда с 1957 года"). Если изучить упаковку, то становится ясно - никакой связи ни с Резекне, ни даже с Латвией - нет. Сладкое лакомство производится в Эстонии. 

Создатели программы связались в эстонскими представителями предприятия в Латвии, которые пояснили, что рецепт - оригинальный, создается в Эстонии в попытке достичь схожего вкуса. Однако рецепт не идентичен тому, который использовали на Резекненском молочно-консервном заводе.

Представитель SIA Polven в Латвии пояснил, что фигуральный торговый знак "Легенда Резекне" зарегистрирован, а упаковка и название - маркетинговая стратегия.

Полный сюжет Bez Tabu (на латышском языке):

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