На полки магазинов возвращается легендарная "Резекненская сгущенка"?

История этого практически легендарного сгущенного молока начинается еще в 1957 году - на Резекненском молочно-консервном заводе. Сейчас на месте комбината - заброшенное здание, поскольку работа завода прекратилась в 2001 году.

Однако сейчас на полках магазинов можно приобрести сгущенное молоко: оно не в банке, но упаковка - в бело-голубом цвете. Упаковку гордо украшает надпись "Rēzeknes iebiezinātais piens. Leģenda kopš 1957. gada" ("Резекненская сгущенка. Легенда с 1957 года"). Если изучить упаковку, то становится ясно - никакой связи ни с Резекне, ни даже с Латвией - нет. Сладкое лакомство производится в Эстонии.

Создатели программы связались в эстонскими представителями предприятия в Латвии, которые пояснили, что рецепт - оригинальный, создается в Эстонии в попытке достичь схожего вкуса. Однако рецепт не идентичен тому, который использовали на Резекненском молочно-консервном заводе.

Представитель SIA Polven в Латвии пояснил, что фигуральный торговый знак "Легенда Резекне" зарегистрирован, а упаковка и название - маркетинговая стратегия.