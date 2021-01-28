"Это была игра": жена, выстрелившая мужу в лицо, не признает себя виновной в попытке убийства

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Лийну Баховски в том, что в мае прошлого года в волости Куусалу Харьюского уезда она выстрелила в своего супруга Мартина Баховски, известного инструктора по стрельбе. Прокуратура предъявила ей обвинение в попытке убийства.

По словам руководившей уголовным следствием прокурора Катрин Паэсоо, произошедшее 18 мая прошлого года в волости Куусалу в Харьюмаа тяжкое преступление вызвано злоупотреблением алкоголем.

"В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемая вместе с супругом употребляла дома алкоголь. Согласно собранным в рамках уголовного дела доказательствам, жена находилась в одном помещении с супругом и прицелилась в него из зарегистрированного на нее огнестрельного оружия.

В следующее мгновение женщина выстрелила в мужа один раз и попала в область лица, нанеся ему тем самым опасное для жизни ранение", - сказала Паэсоо.

Медики отвезли раненого мужчину в больницу, его жизнь удалось спасти. Полиция тем же вечером задержала подозреваемую у нее дома.

Полиция обнаружила в доме и подсобных помещениях в общей сложности 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе три нелегальные. Кроме того, на территории обнаружили нелегальные детали оружия. В этой связи было возбуждено отдельное уголовное дело в отношении инструктора по стрельбе и учредителя центра тактической стрельбы Мартина Баховски. В ноябре прошлого года Мартин Баховски заключил сделку с прокуратурой, согласно которой был приговорен к условному тюремному заключению.

Лийна Баховски в своих показаниях заявила, что действительно выстрелила в мужа, но это был несчастный случай, поскольку они играли в игру Snakedrill, которой Лийну научил сам муж Мартин.

Они часто играли в эту игру дома. Игра заключается в том, что один человек целится в другого, а затем резкого отводит дуло в сторону и нажимает на спусковой крючок.

Но если обычно игра проводится с пустой обоймой, то на этот раз Лийна забыла, что утром зарядила оружие.