Резекне заявило о готовности принять чемпионат мира по хоккею

Комментируя предложение депутата Сейма Мартиньша Бондарса провести часть матчей чемпионата в Резекне, председатель городской думы Александр Барташевич заявил, что готов его рассмотреть.

"Учитывая, что это будет чемпионат нестандартного формата, город Резекне в сотрудничестве с другими самоуправлениями Латгале был бы готов принять участие в организации первенства. Мы рады, что такая идея прозвучала и со своей стороны выражаем ей поддержку", - сказал мэр.

Правление олимпийского центра "Резекне" также считает, что технически ледовая арена соответствует всем международным стандартам и сможет обеспечить проведение матчей.

"Качество раздевалок и ледовой площадки соответствует международным стандартам. Мы могли бы обеспечить проведение игр, и для нас стало бы честью принять соревнования такого высокого ранга. Одна из наших стратегических целей - обеспечивать проведение соревнований высокого уровня", - заявили в олимпийском центре.

Бондарс ранее заявил, что правительство в качестве места проведения чемпионата должно рассматривать не только Ригу, но и оценить возможность проведения части матчей в Резекне.