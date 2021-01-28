"Боялся, что это попадет ко мне в рот!" В Китае начали брать анализы на Covid-19 из заднего прохода

Хотя некоторые эксперты в области СМИ заявили, что такой метод более эффективен в выявлении заболевания и позволяет лучше выявлять болезнь в бессимптомных случаях, многие медицинские работники считают, что "классический" тест достаточно точен и эффективен.

С 17 января в Пекине было проведено более трех миллионов тестов на Covid-19 - массовые тесты начались после того, как болезнь была обнаружена у девятилетнего мальчика. Местные власти надеются, что таким образом они смогут в кратчайшие сроки найти зараженных, изолировать их и остановить неконтролируемое распространение вируса.

Для теста в анальное отверстие пациента вводится ватный тампон на глубину от двух до трех сантиметров - цель теста - получить образец нуклеиновой кислоты.

Полная процедура занимает около десяти секунд. 2

Ли Тонгзэн, медицинский работник из пекинской больницы Юань, сказал каналу CCTV, что "новый коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе, поэтому его можно обнаружить, даже если вирус не обнаружен в горле и носовых полостях. Мы обнаружили, что у некоторых бессимптомных пациентов присутствие вируса не обнаруживается в горле уже после пяти дней болезни".

Эксперт отметил, что отобранные таким образом пробы хранятся дольше и, следовательно, имеют более высокий "процент" надежности.

Янг Чжанци, профессор биологии патогенов в Уханьском университете, сказал: "Нет никаких доказательств того, что вирус широко распространяется через пищеварительный тракт. Однако в некоторых случаях этот тест оказался эффективным".