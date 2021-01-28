"Ковидный язык" может быть еще одним из признаков инфекции

В исследовании, которое было опубликовано в научном журнале British Journal of Dermatology, ученые выяснили, что каждый четвертый пациент с Covid-19 переживает изменения в своем языке. Среди этих изменений - отек, боль, приподнятые вкусовые рецепторы на поверхности языка, пятна и рубцы. Небольшая часть пациентов также сообщила об ощущении жжения во рту.

Это открытие основано на наблюдении за 666 пациентами с Covid-19 в испанской сельской больнице. Данные симптомы часто отмечались вместе с потерей вкуса, что является широко известным симптомом Covid-19, пишет Business Insider.

Пока что непонятно, широко ли эти симптомы распространены. Принимая во внимание, что у пациентов, участвовавших в исследовании, было заболевание средней тяжести, ученые не знают, возникают ли подобные симптомы при более легких случаях.

О связи данного феномена, который назвали "ковидный язык", и Covid-19 все же пока мало информации. Отчасти это связано с тем, что врачи стараются не тратить слишком много времени на осмотр ротовой полости пациентов, поскольку боятся заразиться сами.

В ходе данного исследования также было обнаружено, что около 40% пациентов пережили проблемы с кожей ладоней и ног. Один из десяти пациентов чувствовал также зуд.

Предыдущие исследования также показали, что коронавирусная инфекция может поражать ладони, ноги и кожу. В мае дерматологи сообщили о больных с покраснением и опухшими пальцами ног, а также зудом кожи. Эти симптомы были связаны с Covid-19.