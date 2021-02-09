"Блондинка в учебной машине". Виктория учит водить и ломает стереотипы о женщинах за рулем

Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О любви к машинам, родом из детства

Я люблю машины. Первый раз села за руль в 7 лет: папа посадил меня на колени. И такая магия произошла, которую я помнила на протяжении долгих лет. В 18 лет у меня уже были водительские права.

У меня высшее экономическое образование. Окончив университет, я проработала по специальности несколько лет, потом поняла, что это не мое и надо что-то менять. В 28-29 лет решила - все, надо кардинально что-то другое. Пошла учиться в школу CSDD, успешно сдала там экзамен как теоретик, то есть я могу обучать и теории. Мне показалось это немного скучным, и я подумала: "Надо узнать, а что же такое женщина - инструктор по вождению?". К сожалению, это был такой удар для моих родителей, которые сказали: "Боже, как кто-то первый раз сядет рядом с тобой?!". Я ответила: "Не волнуйтесь, я попробую, а там решу". В итоге я выбрала профессию инструктора по вождению и уже 14 лет работаю в ней.

Мне так повезло, что я реально люблю то дело, которым занимаюсь. Я просыпаюсь с мыслью: "Я иду на работу, сейчас встречу моих любимых учеников, как все будет классно". И вот это отдача, эта атмосфера. Ты сидишь один на один и реально видишь, как твой ученик изо дня в день накапливает навыки, и потом радуешься произведению.

Как у скульптора - скульптура, у художника - картина, у меня - мой ученик, который мчится потом рядом по дороге с правами.

Об особом отношении к профессии

Самое главное - это атмосфера. Мы сидим в замкнутом пространстве, поэтому необходимо, чтобы обоим было комфортно. Здесь мне помогает психология и эзотерика. Нужно понимать, какой человек по психотипу, этим мало кто занимается.

Вообще мне кажется, инструктор-эзотерик - это такое ноу-хау.

Нужно думать, как сделать комфортно этому человеку, не начинать сразу: "Первая, вторая, рука, нога, поехали", - а именно понять, насколько он воспринимает, сколько нужно времени для привыкания. Каждый человек индивидуален, мало кто на это делает упор, к сожалению. Все учат под себя. Я вот так езжу, и ты будешь так же. Главное - найти подход, понять, что каждый индивидуален.

ФОТО: https://presto.lv/ru/viktorija-kruglicka