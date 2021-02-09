"Блондинка в учебной машине". Виктория учит водить и ломает стереотипы о женщинах за рулем

"21-й век, а все время надо доказывать, кто ты, что ты на своем месте". Виктория Круглицкая - блондинка, которая ломает стереотипы о женщинах за рулем. Она - опытный инструктор по вождению, за которую борются лучшие автошколы страны. Виктория любит свою работу, но не останавливается на достигнутом. Она изучает психологию, эзотерику и астрологию, а также создает свои собственные украшения из натуральных камней.
Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!
О любви к машинам, родом из детства
Я люблю машины. Первый раз села за руль в 7 лет: папа посадил меня на колени. И такая магия произошла, которую я помнила на протяжении долгих лет. В 18 лет у меня уже были водительские права.
У меня высшее экономическое образование. Окончив университет, я проработала по специальности несколько лет, потом поняла, что это не мое и надо что-то менять. В 28-29 лет решила - все, надо кардинально что-то другое. Пошла учиться в школу CSDD, успешно сдала там экзамен как теоретик, то есть я могу обучать и теории. Мне показалось это немного скучным, и я подумала: "Надо узнать, а что же такое женщина - инструктор по вождению?". К сожалению, это был такой удар для моих родителей, которые сказали: "Боже, как кто-то первый раз сядет рядом с тобой?!". Я ответила: "Не волнуйтесь, я попробую, а там решу". В итоге я выбрала профессию инструктора по вождению и уже 14 лет работаю в ней.
Мне так повезло, что я реально люблю то дело, которым занимаюсь. Я просыпаюсь с мыслью: "Я иду на работу, сейчас встречу моих любимых учеников, как все будет классно". И вот это отдача, эта атмосфера. Ты сидишь один на один и реально видишь, как твой ученик изо дня в день накапливает навыки, и потом радуешься произведению.
Как у скульптора - скульптура, у художника - картина, у меня - мой ученик, который мчится потом рядом по дороге с правами.
Об особом отношении к профессии
Самое главное - это атмосфера. Мы сидим в замкнутом пространстве, поэтому необходимо, чтобы обоим было комфортно. Здесь мне помогает психология и эзотерика. Нужно понимать, какой человек по психотипу, этим мало кто занимается.
Вообще мне кажется, инструктор-эзотерик - это такое ноу-хау.
Нужно думать, как сделать комфортно этому человеку, не начинать сразу: "Первая, вторая, рука, нога, поехали", - а именно понять, насколько он воспринимает, сколько нужно времени для привыкания. Каждый человек индивидуален, мало кто на это делает упор, к сожалению. Все учат под себя. Я вот так езжу, и ты будешь так же. Главное - найти подход, понять, что каждый индивидуален.
Я тот учитель, который раздает пряники. Плетки не будет. В конце занятия с учениками всегда смотрим, что у нас получилось, наши плюсы. В CSDD пару лет назад появился новый протокол сдачи экзамена, и там наконец-то донесли, что важно не только, как человек катается и знает правила, но также, как он себя чувствует при этом. Как он анализирует ситуацию на дороге. Ввели такой термин, как "самооценивание" (pašnovertēšana).
Сначала я работала на свое имя, теперь имя работает на меня. Меня уже передают как семейного доктора: мама, папа, дочка, сестра: "Мы хотим тоже к Виктории". Конечно, это приятно, особенно в наше время. Сарафанное радио работает.
О стереотипах
В начале карьеры, конечно, сталкивалась со стереотипом "женщина за рулем":
"О, сидит там какая-то блондинка невысокого роста. О, она еще и за рулем. О, у нее еще и буква M на крыше, ну все".
Во время учебы в CSDD я столкнулась со вторым стереотипом. У нас была большая группа, человек 70-80, из них 5 девочек. Как только начались занятия, нам дали срок две недели, все нормально учились, а мы могли уйти, если что.
21-й век, а все время надо доказывать, кто ты, что ты на своем месте. Гендерный признак все еще работает. Нет того, чего не может делать женщина. Я вижу, что девушки, женщины, бабушки Латвии стали карьеристками. Добиваются, стараются. Меня это радует.
Я не считаю, что моя работа "не женская". Многие не совсем понимают. Я себя вижу не как механика за рулем. Я себя вижу как учителя за рулем. Мне не надо переодеваться в рабочий комбинезон и показывать ученику, как чинить машину. Поэтому я не считаю свою работу "не женской", но стереотип этот бытует.
Еще один интересный факт.
Только в 2018 или 2019 году в CSDD женщинам разрешили быть инспекторами на экзаменах.
До этого ни разу не было женщин на принятии экзамена. Да, сотрудники были. А именно инспекторов по принятию экзамена только несколько лет назад разрешили. О чем мы говорим?
Женщина-инструктор более терпеливая, чем мужчина. Мы уже рождены более терпеливыми. Она никогда не будет думать только о себе, она будет думать и о тех, кто в машине, о тех, кто рядом. Вот это чувство защиты, у мужчин такого нет. Все, сели и погнали. Плюс еще и физиологически кардинальная разница: мужчины смотрят наперед, у них зрение идет вперед на два-три перекрестка, они уже где-то там.
Соответственно, я учу мужской пол смотреть, а что у тебя перед носом. А девушки наоборот - они видят чуть дальше своего носа. Им надо воспитывать именно зрение наперед, предугадывание ситуации.
И это сложно. Поэтому женщины больше замечают нюансы.
Одно время было интересно мальчикам ко мне приходить: "Ну ладно, я приду, я на нее посмотрю, ну если ничего, то останусь у нее учиться". Женщины старшего возраста хотят женщин-инструкторов, потому что считают, что женщина поймет женщину лучше. Увидели, что я женщина, и от меня сбежали - такого не было.
Об агрессивном вождении и ДТП
Я связываю агрессию за рулем именно с внутренним.
Многие люди внутренний свой негатив, какие-то проблемы выпускают при езде за рулем.
Он держался, держался в офисе, дома, где-то. Потом сел за руль и поехал. Он забывает, что рядом еще 105 машин. Найди несчастного приниженного и унизь его еще больше. Получается, больше всех на дороге достается учебкам. Мы стараемся не реагировать и не выпускать гнев. Я всегда говорю своим ученикам: повернись, улыбнись ему и помахай.
Агрессивные водители чаще мужчины. У них больше храбрости, смелости. Агрессия заключается в увеличении скорости: я проскочу, успею. Девочки более медлительные в принятии решений. Но, разумеется, и там, и там есть агрессивные водители. Однако, согласно статистике CSDD, смертность в ДТП чаще, когда водители - мужчины.
Девчонки могут не увидеть столбик, кустик, слегка въехать бампером, колесом. Если мужчина въехал - нет половины переда, бока, зада, хорошо, если он вылез.
Стрессовые ситуации буквально каждый день бывают. Достаточно редко, но бывают аварийные ситуации. Примерно раз в 2-3 года. Прямо реальные ДТП. И часто задают вопросы: "А кто был виноват?". Ну, конечно, не мы. В основном это всегда в учебную машину вдруг как-то кто-то - задумался, засмотрелся. Как реагирую? Только спокойствие. Если рядом сидящий учитель начнет паниковать, кричать, раздражаться и выпрыгивать в люк, понимаем, что будет с учеником. Надо максимально объяснить, чтобы в будущем эта ситуация не повторилась.
О женщинах за рулем
Женский стиль вождения существует. В чем он проявляется чаще всего? Человек медленно разгоняется от светофора. Включил поворотник, а не поехал. Нерегулируемый перекресток, знак "Уступи дорогу". Вот она подъезжает, вроде, можно ехать, дорога свободна, она остановилась. Стиль - более медлительная черепашка - связан с неуверенностью в себе, с характером. Есть достойные гонщицы женского пола, участвующие в ралли и побеждающие в том числе, там не только мужские фамилии.
Женщине просто надо больше времени. Мужчина сдал на права - хоп, неделя, две, он уже в потоке. Девочки - месяц, два, полгода, она еще начинает понимать, как это без инструктора. Перестроение, наборы скорости - это у женщин тоже своеобразно происходит. Но это тоже зависит от того, какой человек в принятии решений. Возможно, этот стереотип появился оттого, что один сказал, 10 повторили, 20 услышали. Но да, я думаю, женский стиль вождения существует.
Об отношении близких к профессии
В семье мной гордятся. Многие друзья, которых подвожу, постоянно спрашивают, а как в этой ситуации, а кто прав, какие изменения в правилах - я как информационное бюро. В первое время мне было тяжело закрыть рот. Ты сидишь рядом, тебя подвозят, ты все видишь.
И ты понимаешь, что рядом сидящий твой дорогой, любимый друг уже через пять минут не сдал экзамен.
А он едет с правами. А тебе надо молчать. Мне часто говорили: "Ну все, садись сзади, бери журнал и молчи".
О мечтах
Я учитель по жизни, отдавать знания, делиться - мне это нужно. Мне интересно распознать себя, зачем мы пришли, нашу душу. Один раз ко мне пришло озарение, я пошла учиться. Училась два с половиной года на таролога. Это эзотерические науки. У нас есть психология, эзотерика, астрология. Я поставила себе цель стать тем универсальным солдатом. Знать три в одном. В этом году я пошла учиться на астрологию. Я поступила в высшую школу, буду четыре года студентом. Плох тот учитель, который сам не хочет учиться.
Мое хобби - кристаллы и камни - тоже переросло в нечто большее. Сейчас развиваю свою страницу. Камни помогают в том числе в отдыхе, в балансировке себя. У меня уже пещерка в машине. Ученики по названиям знают их. Я делаю свои изделия. Советую каждой девушке заниматься творчеством - развивать и работу, и творчество. Я изготавливаю свои авторские браслеты согласно гороскопу. Сначала делаю астропрогноз и консультации, а потом уже создаю украшение.
Я применяю свои знания и в вождении. Это реально работает. Потом многие пишут, что ко мне на вождение как на праздник ходят. Высшая похвала, конечно.
Астрология - это три единства, мы знаем наше тело, узнаем нашу душу и делаем себя как личность. Надо гармонично себя проявить в этой жизни. Я верю в это. Это главное. Пока я дышу, я люблю и верю. Как моя любимая тетя мне говорила: "Никогда не переставай мечтать". Я это всегда помню и достигаю. Достигаю маленькими шагами, даже если есть какие-то препятствия. Главное - верить самому.
Сейчас я развиваю себя как Виктория Crystals, все знают меня как Викторию - инструктора. Все будет, пусть не сразу, мы к этому придем.
Как в вождении, первый, второй, третий год - кто меня знал? А теперь за меня борются самые лучшие автошколы Латвии. Это классно. Значит я на своем месте".