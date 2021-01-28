Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина эффективна против новых штаммов Covid-19

Согласно заявлению компаний, небольшие различия, наблюдаемые в тестах при сравнении оригинального вируса с новыми штаммами, вряд ли "приведут к значительному снижению эффективности вакцины".

Хотя результаты и показывают, что нет необходимости в новой вакцине против новых штаммов, Pfizer и BioNTech заявили, что отреагируют, если появятся доказательства того, что вакцина не действует на новые штаммы.

Компании будут продолжать отслеживать эффективность своей вакцины, в том числе при столкновении с новыми штаммами вируса.