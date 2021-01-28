Среди представителей нацменьшинств существенно возросло чувство принадлежности к Латвии

По данным проведенного в 2017 году исследования "Участие национальных меньшинств в демократических процессах в Латвии", 84% представителей национальных меньшинств чувствуют себя тесно или очень тесно связанными с Латвией. В 2015 году этот показатель составлял 67%.

Также значительно возросло чувство гордости представителей нацменьшинств принадлежностью к Латвии, особенно среди русских. Если в 2015 году 44% респондентов гордились или скорее гордились своей принадлежностью к Латвии, то в 2017 году - уже 59%.

Данные исследования показывают, что половина представителей нацменьшинств считают себя патриотами Латвии, и только 8% не чувствуют своей принадлежности к ней, что подтверждает успешную интеграцию нацменьшинств в латвийское общество, говорится в докладе МИД.

Министерство подчеркивает, что среди представителей нацменьшинств улучшился также уровень владения латышским языком. В 1989 году на латышском языке говорили 23% представителей нацменьшинств, а в 2017 году - 94%.

Согласно данным исследования, представители нацменьшинств все чаще отмечают государственные праздники.

Если в 2015 году День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября отмечали 46% представителей нацменьшинств, то в 2017 году - 52%.