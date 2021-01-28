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Среди представителей нацменьшинств существенно возросло чувство принадлежности к Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По сравнению с данными 2015 года значительно возросло чувство принадлежности проживающих в стране представителей нацменьшинств к Латвии, свидетельствуют данные подготовленного Министерством иностранных дел (МИД) и утвержденного правительством "Национального отчета Латвии в рамках третьего цикла универсального периодического обзора ООН".

По данным проведенного в 2017 году исследования "Участие национальных меньшинств в демократических процессах в Латвии", 84% представителей национальных меньшинств чувствуют себя тесно или очень тесно связанными с Латвией. В 2015 году этот показатель составлял 67%.

Также значительно возросло чувство гордости представителей нацменьшинств принадлежностью к Латвии, особенно среди русских. Если в 2015 году 44% респондентов гордились или скорее гордились своей принадлежностью к Латвии, то в 2017 году - уже 59%.

Данные исследования показывают, что половина представителей нацменьшинств считают себя патриотами Латвии, и только 8% не чувствуют своей принадлежности к ней, что подтверждает успешную интеграцию нацменьшинств в латвийское общество, говорится в докладе МИД.

Министерство подчеркивает, что среди представителей нацменьшинств улучшился также уровень владения латышским языком. В 1989 году на латышском языке говорили 23% представителей нацменьшинств, а в 2017 году - 94%.

Согласно данным исследования, представители нацменьшинств все чаще отмечают государственные праздники.

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Если в 2015 году День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября отмечали 46% представителей нацменьшинств, то в 2017 году - 52%.

Увеличилось также количество представителей нацменьшинств, которые положительно относятся к необходимости говорить на латышском языке. В 2017 году 46% опрошенных представителей нацменьшинств заявили, что охотно говорят по-латышски, 31% респондентов нейтрально относятся к этому вопросу.

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