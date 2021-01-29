Еврокомиссия утвердила схему контроля поставок вакцин против Covid-19, произведенных в ЕС

"Мы заплатили этим компаниям для увеличения производства, и теперь мы ожидаем, что они доставят вакцины", - заявил журналистам исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

"Сегодняшние меры были приняты в срочном порядке. Цель состоит в том, чтобы предоставить нам максимальную прозрачность. (..) И, если будет необходимо, это также даст нам инструмент для обеспечения поставок вакцин", - сказал Домбровскис.

ЕС уже в четверг предупредил фармацевтические компании, что будет использовать все доступные средства или даже заблокирует экспорт, пока компании не согласятся доставить обещанные ЕС вакцины против Covid-19.