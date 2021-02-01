Марупе не хочет быть городом и другие жалобы самоуправлений на реформу. Подключился суд

Конституционный суд (КС) в январе приступил к рассмотрению первого дела, связанного с административно-территориальной реформой (АТР). Иск по утвержденному Сеймом закону "Об административных территориях и населенных пунктах" подан в связи с присоединением Скултской волости к Саулкрастскому краю и присоединению Икшкиле и Тинужской волости к Огрскому краю. Это одно из 19 дел по АТР. Заседания суда проходят с приглашением чиновников и специалистов в разных областях.

Всего до этого времени новый закон был оспорен 21 краевой думой. Иск в КС подали депутаты из Алои, Алсунги, Ауце, Бабите, Царникавы, Гаркалне, Иецавы, Икшкиле, Илуксте, Инчукалнса, Яунелгавы, Кандавы, Лимбажи, Мазсалаци. Также с АТР не согласны Марупе, Озолниеки, Ругаи, Рундале, Салацгрива, Сала и Варакляны.

В настоящее время в КС возбуждено 19 дел и вынесено два решения об отказе в возбуждении дела. В суде заявляют, что дума, подавая иск, должна обосновать, что оспариваемая норма нарушает права местного самоуправления. Коллегии суда, рассмотрев заявления Алсунгской и Марупской краевой думы, решили отказать в возбуждении дела.

Марупе не хочет быть городом

КС начал дело по присоединению Бабитского края к Марупе, которым недовольна Бабитская дума. В свою очередь депутаты Марупской краевой думы против того, что в новом законе поселку, также как Адажи и Кекаве, с 1 июля 2022 года присваивается статус города. Уже в этом году городами станут Иецава и Кокнесе, но такое желание высказали сами местные политики.

А депутаты Марупской думы считают, что такая инициатива должна идти от местных властей, а не Сейма.

По мнению думы, количество жителей не может быть главным критерием для присваивания статуса города.

Необходимо оценить структуру застройки, формирование исторического центра, а также общественное мнение. Кроме того, у муниципалитета не было возможности провести качественный опрос населения.

Депутаты считают, что Сейм, проигнорировав решение местной думы о дальнейшем сохранении статуса поселка для Марупе, нарушил ряд нормативных актов, которые позволяют как самоуправлению, так и жителям решать соответствующие вопросы. Но КС делопроизводство по заявлению Марупе не завел.

Не проведена оценка лучшего формата самоуправления

Остальные заявки самоуправлений в КС связаны с нежеланием быть присоединенными или отделенными от них каких-либо территорий. Так, в октябре 2020 года КС решил объединить два дела по административно-территориальной реформе - иск Лимбажской думы о присоединении Скултской волости к Саулкрастскому краю и иск Икшкильской городской думы о присоединении Икшкиле и Тинужской волости к Огрскому краю. По делу уже прошли четыре заседания, и следующее запланировано на 10 февраля.

На прошедшем на этой неделе заседании эксперт в области права Эдгар Пастарс подчеркнул важность создания самоуправлений, способных выполнять необходимые им функции.

По его мнению, сейчас некоторые самоуправления можно охарактеризовать по аналогии с человеком, который покупает новую квартиру, но без туалета или ванной комнаты, и идет к соседям, чтобы получить необходимые ему услуги.

"Часто более слабые самоуправления покупают необходимые им услуги у своих соседей, и это не очень правильно", - подчеркнул Пастарс, который принимал участие в разработке предыдущей АТР, законченной в 2009 году.

Однако, по его словам, это не означает, что самоуправление должно быть максимально большим, потому что крупный муниципалитет не всегда может справиться с управлением.

По словам эксперта, обвинения в том, что в процессе реализации АТР не были определены цели, неверны. Он заявил, что цель реформы определена уже в аннотации к документу, однако добавил, что не была проведена должная оценка того, какой формат самоуправления является лучшим для жителей Латвии.

И член совета Госконтроля Эдгар Корчагин на одном из заседаний КС отметил, что большое самоуправление автоматически не означает экономически выгодные услуги, а небольшое - дорогие услуги. Корчагин также отметил, что Госконтроль не был вовлечен в разработку АТР, к тому же, учреждение осознано отказалось бы от такой возможности, так как в дальнейшем будет проводить ревизии в самоуправлениях.

Различия будут всегда

Экономист, профессор Рижского технического университета Янис Ванагс, свое выступление в КС начал с теоретических аспектов. Профессор отметил, что во время АТР не было дано ответа на вопрос, поспособствует ли реформа росту населения. Ванагс не исключил, что через некоторое время понадобится очередная реформа, если численность населения сократится. "Если говорить о количестве жителей, то большинство муниципалитетов Латвии не в состоянии развиваться", - отметил специалист.

Оценивая цель реформы, Ванагс выразил мнение, что ней много плюрализма, и в некоторых случаях он граничит с псевдонаукой. Например, цель создания равной и долгосрочной системы деятельности местных органов власти утопична. "Это невозможно, всегда будут различия между муниципалитетами", - комментировал профессор.

В своей речи в суде он не раз указывал, что в документах АТР не обозначены критерии для создания новых самоуправлений, к тому же к разным самоуправлениям должны применяться разные критерии, так как неправильно мерить всех под одну гребенку. По мнению Ванагса, и самим людям, живущим в конкретном самоуправлении, важны эти критерии, так как придают больше уверенности, что именно жители являются главными двигателями развития, составляющей всего государства. "Эти критерии должны были быть вписаны в закон", - считает профессор.

"К сожалению, обещания создать среду для инвестиций также являются утопическим заявлением. В то время, когда население сокращается, конкурентоспособность инвестиционной среды одновременно снижается, и с помощью реформы ничего нельзя улучшить. Исключением является только Рижский регион", - уверен экономист.

Он подчеркнул, что любая реформа должна быть ориентирована на будущее. "К сожалению, ни у Икшкильского, ни у Лимбажского муниципалитетов нет ясного и оптимистичного будущего", - уверен Ванагс, подчеркнув, что во время АТР следовало обозначить социальные, экономические и управленческие преимущества, но этого не произошло. По его мнению, в документах просто использованы статистические данные без научного анализа, направленные не на будущее, а на прошлое.

Цель - экономически развитые самоуправления

Бывший министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что во время разработки АТР все органы местного самоуправления имели возможность аргументировать свое мнение. Он уверен, что в новом законе цели реформы обозначены. Таковыми являются экономически развитые самоуправления, которые предоставляют сравнимые между собой услуги за соразмерные расходы.

"Я буду очень удивлен, если через какое-то время Латвия не вернется к вопросу об административно-территориальном делении", - комментируя реплику Ванагса о возможных реформах в будущем, сказал Пуце. По его словам, многие государства регулярно возвращаются к этому вопросу, с учетом социально-экономических аспектов.

Не согласился Пуце и с тем, что для всех новых самоуправлений были применены одинаковые критерии. Он подчеркнул, что критерии различались для муниципалитетов Рижского региона и остальных самоуправлений.

Артурс Томс Плешс, который руководил комиссией Сейма по вопросам АТР, а сейчас является министром охраны среды и регионального развития, на заседании КС заявил, что консультации с самоуправлениями по поводу АТР проводились, и всего в них приняли участие 947 депутатов самоуправлений. По его словам, чтобы узнать, увенчалась ли реформа успехом, необходимо будет рассмотреть ряд факторов через несколько лет.

"Необходимо будет оценить стоимость услуг, потому что уже наблюдается, что для муниципальных образований с меньшей численностью населения стоимость услуг увеличивается", - уверял министр.

От 13 до 23 депутатов

Несмотря на то, что жалобы самоуправлений по поводу АТР еще рассматриваются КС, Центральная избирательная комиссия определила количество депутатов самоуправлений, которые будут избраны на выборах 5 июня. В шести городах и 35 краях необходимо избрать в общей сложности 683 депутата. Это на 56% меньше, чем прежде. Выборы в столице в этом году проходить не будут.

После выборов второй по величине думой после Рижской будет Огрская краевая дума, так как численность населения в новом крае будет превышать 60 тысяч. Число депутатов определяется в соответствии с численностью населения согласно регистру жителей на день объявления выборов - 21 января.

Меньше всего депутатов - по 13 - будет избрано в Резекне и Вентспилсе, так как в этих городах государственного значения количество жителей до 50 тысяч.

Подача списков кандидатов в депутаты пройдет с 17 марта по 6 апреля.

Чтобы стартовать в качестве кандидата на муниципальных выборах 2021 года, в день подачи списка кандидатов у кандидата должно быть зарегистрировано место жительство в конкретном самоуправлении по крайней мере с 26 июня 2020 года. Также участвовать в выборах могут те, кто работал на территории муниципалитета по крайней мере с 26 декабря. Также можно выдвигать кандидатуру в тех самоуправлениях, где кандидат владеет недвижимостью, зарегистрированной в соответствии с законом.