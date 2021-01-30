Комендантский час: в Иманте пьяная компания бросалась в полицию обувью и одеждой

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной погранохраной и Земессардзе проверила 6295 человек. В 4791 случае люди находились на улице по оправдательным причинам и имели с собой заполненные бумаги.

В 773 случаях жителям были даны профилактически указания, но к сожалению были констатированы и нарушения, за которые сразу были применены штрафы или начаты административные процессы. В связи с несоблюдением ограничений режима чрезвычайной ситуации были начаты 494 процесса административного нарушения, больше всего - в Рижском регионе. Кроме того, было подготовлено 148 сообщений о начале процесса административного нарушения.

Например, 29 января сотрудники Госполиции во время патрулирования заметили в 23 часа на улице Велмилгравья в Риге мужчину. Стражи порядка попросили его предоставить удостоверение личности и захотели выяснить причину передвижения, однако мужчина не реагировал на требования предоставить документ, поэтому стражи порядка попросили его проследовать в оперативный транспорт. Однако и это требование он проигнорировал и начал нецензурно ругаться, а также размахивал руками, пытаясь избежать задержания.

Полицейские мужчину задержали и доставили в участок. В участке была выяснена его личность, однако он и там продолжал вести себя агрессивно и даже пытался сбежать, впрочем, неудачно.

Он устно пояснил, что совершенное нарушение не признает, будет ходить гулять когда хочет, хоть всю ночь, и на ограничения ему плевать. 9

Госполиция составила протокол административного нарушения за неподчинение законным требованиям должностных лиц, в свою очередь за пребывание на улице без заполненной бумаги, оправдывающей перемещение в период времени с 22 до 5 часов, он был наказан денежным штрафом в размере 1000 евро.

В свою очередь в 3:15 в субботу, 30 января, Госполиция получила вызов в связи с тем, что в квартире в Риге на проспекте Курземес находятся несколько человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка прибыли по упомянутому адресу и постучали в двери, которые открыл мужчина, который сразу стал вести себя агрессивно. Зайди в квартиру, полицейские констатировали, что в ней находятся семь человек - две женщины и пять мужчин.

Хозяйка квартиры утверждала, что у них проходит "вечеринка". Остальные присутствующие отказались назвать свои данные и предоставить документы, они были настроены агрессивно, высказывали негативное отношение к ограничениям, ругались, нецензурно обзывали стражей порядка, бросали в них обувью и одеждой, в результате чего было принято решение доставить всех в полицейский участок. В участке двое лиц продолжали сопротивляться, однако вскоре установить их личности удалось. 9

Полиция объяснила всем людям из этой компании, что в связи с тем, что они - из разных домохозяйств, но находились по одному адресу, проводилось собрание и были нарушены установленные требования эпидемиологической безопасности, поэтому против них начаты процессы административного нарушения. В свою очередь против двух лиц были начаты и процесс за невыполнение законных требований должностных лиц. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 700 евро.

Кроме того, во время комендантского часа были остановлены 11 водителей транспортных средств, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, у четверых из них не было водительских прав. Нарушения констатированы в Риге, Юрмале, Елгаве, Лиепае, Вайньоде, Кулдигском крае, Вентспилсском крае, Виеситском крае, Гулбенском крае и Резекненском крае.