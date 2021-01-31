Пн, 1.02.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения
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Избиения, электрошокеры и более 5000 задержанных. Акции в поддержку Навального: как это было

  • Число задержанных на акциях в России достигло 5000 человек
  • Была задержана супруга Навального Юлия. К 19:00 ее отпустили
  • Новая акция - 2 февраля - Москва, Симоновский суд, 10:00
Задержания в Санкт-Петербурге, 31/01/2021 ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP

В воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу. RUS TVNET весь день следил за ходом событий и к вечеру собрал самое главное. 

Видео: Главные кадры с акции в Москве

Главное:

  • Крупные митинги прошли в десятках городов России и мира, самые многочисленные в регионах - в Екатеринбурге (7000) и Новосибирске (5000). При этом, например, в Хабаровске на акции пришли только несколько десятков участников.
  • В Москве и Петербурге сторонники Навального устроили массовые шествия, в столице силовики не давали протестующим собраться в одной точке. Команда Навального меняла точки сбора. У СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный, протестующих разогнали омоновцы.
  • "Открытые медиа" подсчитали примерное количество протестующих в городах России: Санкт-Петербург до 30 000, Москва до 15 000, Екатеринбург до 13 000, Новосибирск до 10 000, Краснодар до 6 000, Челябинск до 5 000. Данные - неподтвержденные. Например, МВД России заявило о двух тысячах участников в Москве. 
  • Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. МВД России это отрицает. Один из полицейских направил на митингующих табельный пистолет, МВД России его оправдывает.  
  • По данным "ОВД-Инфо" на 21:30 по Риге, в связи с акциями протеста, по всей России задержаны 5000 человек. Это рекорд. И больше, чем на акции 23 января. 
  • Были задержаны десятки журналистов, а также рэпер Оксимирон (его вскоре отпустили) и супруга Алексея Навального Юлия (ее отпустили к вечеру, на завтра назначен суд). На нее был составлен административный протокол об участии в несогласованной акции, сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. Жене Навального может грозить штраф до 20 тысяч рублей (215 евро) или административный арест на срок до 15 суток.
  • В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения. Его удалось спасти: мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Позднее выяснилось, что мужчина боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
  • В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена и вскоре сообщил о новой - Москва, 2 февраля, Симоновский суд, 10:00. Cуд будет решать, заменять ли Алексею Навальному условный срок на реальный.
  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Лондоне, Хельсинки, Тбилиси и на Кипре.

Галерея: Протесты в России 31/01/2021 

Архив текстовой трансляции: 

Накануне власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщала "Медуза", в районе проведения акции протеста также ограничили движение пешеходов и закрыли заведения общепита и магазины. 

Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

Галерея: Акции протеста в поддержку Навального 23 января

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