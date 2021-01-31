Вс, 31.01.2021
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Артус Кайминьш о KPV LV
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Звезды на акциях в поддержку Навального: задержание Оксимирона, съемки клипа и высказывание Бортич

В воскресенье, 31 января, по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщается, что количество задержанных превысило 1000 человек. Больше всего задержаний в Москве. Рассказываем о звездах, которые были замечены на месте событий и их реакции. 

Рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) (наст. имя - Мирон Федоров) задержали в Санкт-Петербурге во время протестной акции в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщает телеканал "Дождь". 

Ранее исполнитель вышел в эфир телеканала "Дождь" и рассказал, что вышел на митинг в день своего рождения. 31 января ему исполнилось 36 лет.

По его словам, со времен "московского дела" он выступает с лозунгом "Свободу политзаключенным".

Сейчас артист задержан и его везут в отдел номер 19. 

Популярная российская актриса Саша Бортич опубликовала в сторис картинку с супом, в которой намекнула на то, что в России не соблюдают права человека.

ФОТО: instagram.com/bortich

Панк-группа "Тараканы" прямо во время акции протеста в Москве снимает свой новый клип.

Актриса Яна Троянова находится сейчас на съемках программы "Последний герой", но в сторис она публикует призывы участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

Она также высказалась в адрес Союза кинематографистов России, который сделал заявление о том, что некоторые их участники пытаются навязать политическую позицию. По этому поводу ранее высказался и Максим Виторган. 

ФОТО: https://www.instagram.com/troyanovayana/
ФОТО: http://instagram.com/mvitorgan

Напомним, что 31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщается, что количество задержанных превысило 1000 человек. Больше всего задержаний в Москве.

RUS TVNET ведет текстовую трансляцию с места событий. 

Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

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