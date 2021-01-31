Звезды на акциях в поддержку Навального: задержание Оксимирона, съемки клипа и высказывание Бортич

В воскресенье, 31 января, по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщается, что количество задержанных превысило 1000 человек. Больше всего задержаний в Москве. Рассказываем о звездах, которые были замечены на месте событий и их реакции.
Рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) (наст. имя - Мирон Федоров) задержали в Санкт-Петербурге во время протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Она также высказалась в адрес Союза кинематографистов России, который сделал заявление о том, что некоторые их участники пытаются навязать политическую позицию. По этому поводу ранее высказался и Максим Виторган.
Напомним, что 31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщается, что количество задержанных превысило 1000 человек. Больше всего задержаний в Москве.
Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.
В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.