Звезды на акциях в поддержку Навального: задержание Оксимирона, съемки клипа и высказывание Бортич

Рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) (наст. имя - Мирон Федоров) задержали в Санкт-Петербурге во время протестной акции в поддержку Алексея Навального. 2

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Ранее исполнитель вышел в эфир телеканала "Дождь" и рассказал, что вышел на митинг в день своего рождения. 31 января ему исполнилось 36 лет.

По его словам, со времен "московского дела" он выступает с лозунгом "Свободу политзаключенным".

Сейчас артист задержан и его везут в отдел номер 19.

Популярная российская актриса Саша Бортич опубликовала в сторис картинку с супом, в которой намекнула на то, что в России не соблюдают права человека. 2

ФОТО: instagram.com/bortich

Панк-группа "Тараканы" прямо во время акции протеста в Москве снимает свой новый клип. 2

спирин из тараканов прямо сейчас снимает клип аааааа господи pic.twitter.com/NsDkun902i — 100% лёха свотин (@vnaturezalepilo) January 31, 2021

Актриса Яна Троянова находится сейчас на съемках программы "Последний герой", но в сторис она публикует призывы участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального. 2

Она также высказалась в адрес Союза кинематографистов России, который сделал заявление о том, что некоторые их участники пытаются навязать политическую позицию. По этому поводу ранее высказался и Максим Виторган.

ФОТО: https://www.instagram.com/troyanovayana/

ФОТО: http://instagram.com/mvitorgan

Напомним, что 31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщается, что количество задержанных превысило 1000 человек. Больше всего задержаний в Москве.

RUS TVNET ведет текстовую трансляцию с места событий.

Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.