Пряталась в снегу и пинала авто полиции: очередной комендантский час в Латвии

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной службой и Земессардзе в ночь на воскресенье, 31 января, проверила 4792 человека. В 3603 случаях лица находились на улице по уважительным причинам и заполнили подтверждение. Еще в 570 случаях жителям были даны превентивные указания, но, к сожалению, были выявлены и нарушения, за которые были наложены штрафы или возбуждено административное дело.

В связи с несоблюдением ограничений, обусловленных чрезвычайной ситуацией, возбуждено 400 дел об административных правонарушениях, половина из них - в Рижском регионе. Также подготовлены 149 сообщений о возбуждении дела об административных правонарушениях.

Во время патрулирования вечером 30 января в Риге, на пересечении улиц Волгунтес и Апузес, в 23:00 сотрудники полиции Управления Рижского региона встретили мужчину, он не предъявил подтверждения и отказался предоставить свои данные, а также вел себя агрессивно. Сотрудники правоохранительных органов решили доставить человека в отделение полиции для установления личности.

В полиции отметили, что мужчина в отделении продолжал вести себя агрессивно, размахивая руками и пытаясь ударить полицейского кулаком. Мужчине неоднократно предлагали прекратить сопротивление и подчиниться законным требованиям полиции, но он продолжал игнорировать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Чтобы усмирить мужчину, ему надели наручники. В участке была установлена ​​личность мужчины и выяснилось, что у него нет задекларированного места жительства.

В этом случае в Государственной полиции было возбуждено три дела об административных правонарушениях - за несоблюдение комендантского часа, за несоблюдение законных требований должностных лиц и за недекларирование места жительства.

31 января около 00:40 Госполиция в Риге, на улице Пилсоню, заметила женщину, не соблюдающую запрет на передвижение. Женщина не выполнила законные требования сотрудников полиции сесть в служебный автомобиль, она ругалась нецензурными выражениями, пинала служебный автомобиль ногой и отказывалась выполнять приказ.

В Госполиции отметили, что женщина пренебрежительно относилась к правилам комендантского часа и в своих объяснениях она упомянула, что пряталась от полицейских, лежа в снегу, чтобы ее не заметили. 10

Она объяснила, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шла домой, но не сообщила, где была. Женщина также признала, что была проинформирована о запрете и сознательно его нарушила.

По данному делу Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях - за несоблюдение комендантского часа и за невыполнение законных требований должностных лиц.

Помимо этого 30 января, около 22:10, Госполиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе, на улице Архитекту, проходит частное собрание. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире пять человек. Один человек уже спал, а двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин квартиры вел себя агрессивно и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, а также использовал в разговоре нецензурные слова и отказался назвать свои личные данные.