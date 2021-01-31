Вс, 31.01.2021
Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы. Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
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Пряталась в снегу и пинала авто полиции: очередной комендантский час в Латвии

Комендантский час в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Во время комендантского часа в ночь с субботы на воскресенье, с 22:00 до 5:00, было возбуждено 400 дел об административных правонарушениях за неповиновение, собрания и управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщили RUS TVNET в Государственной полиции.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной службой и Земессардзе в ночь на воскресенье, 31 января, проверила 4792 человека. В 3603 случаях лица находились на улице по уважительным причинам и заполнили подтверждение. Еще в 570 случаях жителям были даны превентивные указания, но, к сожалению, были выявлены и нарушения, за которые были наложены штрафы или возбуждено административное дело.

В связи с несоблюдением ограничений, обусловленных чрезвычайной ситуацией, возбуждено 400 дел об административных правонарушениях, половина из них - в Рижском регионе. Также подготовлены 149 сообщений о возбуждении дела об административных правонарушениях.

Во время патрулирования вечером 30 января в Риге, на пересечении улиц Волгунтес и Апузес, в 23:00 сотрудники полиции Управления Рижского региона встретили мужчину, он не предъявил подтверждения и отказался предоставить свои данные, а также вел себя агрессивно. Сотрудники правоохранительных органов решили доставить человека в отделение полиции для установления личности.

В полиции отметили, что мужчина в отделении продолжал вести себя агрессивно, размахивая руками и пытаясь ударить полицейского кулаком. Мужчине неоднократно предлагали прекратить сопротивление и подчиниться законным требованиям полиции, но он продолжал игнорировать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Чтобы усмирить мужчину, ему надели наручники. В участке была установлена ​​личность мужчины и выяснилось, что у него нет задекларированного места жительства.

В этом случае в Государственной полиции было возбуждено три дела об административных правонарушениях - за несоблюдение комендантского часа, за несоблюдение законных требований должностных лиц и за недекларирование места жительства.

31 января около 00:40 Госполиция в Риге, на улице Пилсоню, заметила женщину, не соблюдающую запрет на передвижение. Женщина не выполнила законные требования сотрудников полиции сесть в служебный автомобиль, она ругалась нецензурными выражениями, пинала служебный автомобиль ногой и отказывалась выполнять приказ.

В Госполиции отметили, что женщина пренебрежительно относилась к правилам комендантского часа и в своих объяснениях она упомянула, что пряталась от полицейских, лежа в снегу, чтобы ее не заметили.

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Она объяснила, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шла домой, но не сообщила, где была. Женщина также признала, что была проинформирована о запрете и сознательно его нарушила.

По данному делу Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях - за несоблюдение комендантского часа и за невыполнение законных требований должностных лиц.

Помимо этого 30 января, около 22:10, Госполиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе, на улице Архитекту, проходит частное собрание. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире пять человек. Один человек уже спал, а двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин квартиры вел себя агрессивно и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, а также использовал в разговоре нецензурные слова и отказался назвать свои личные данные.

Соответственно, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Мужчина объяснил, что к нему приходили знакомые, и они вместе распивали алкоголь, зная, что в стране объявлена чрезвычайная ситуация и собрания вне одного дома не разрешены.

В данном случае Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях - за несоблюдение ограничений на собрания и за несоблюдение законных требований должностных лиц.

Кроме того, во время комендантского часа, когда людям запрещается передвигаться после 22:00 без уважительной причины, также были применены штрафы в размере 1000 евро, например, в Вилянском крае, где люди из разных домохозяйств ехали на машине, вели себя агрессивно и отказывались объясняться.

Всего за время комендантского часа были остановлены девять водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один из них также не имел водительских прав. Двое водителей в состоянии алкогольного опьянения стали причиной аварии, в одном случае это был наезд на дорожный знак, а в другом - на припаркованный автомобиль, к тому же виновник ДТП покинул место происшествия, но был опознан и задержан правоохранительными органами.

Нарушения были выявлены в Риге, Юрмале, Елгаве, Кулдиге, Цесисе, Мадоне, Ропажском крае и Стопиньском крае.

Госполиция возбудила дела об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а уголовное дело возбуждено в отношении водителя без прав, будучи за рулем в пьяном виде.

С учетом того, что эти лица совершали поездки без уважительной причины и без заполненных подтверждений во время запрета на передвижение, возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение установленных запретов на передвижение.

Госполиция напоминает, что для снижения риска заразить друг друга Covid-19 до 7 февраля в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в период времени с 22 до 5 часов установлен запрет на перемещение. В это время находиться на улице можно только по оправдательной причине и с заполненной об этом бумагой, с собой необходимо иметь и удостоверяющий личность документ.

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