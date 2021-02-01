Pārtikas Revidents: Сахара много даже в тех продуктах, которые мы сладкими не назовем. Как это выяснить?

Команда программы Pārtikas Revidents обнаружила, что многие доступные в Латвии продукты содержат большое количество сахара. Как выяснилось, часть из них даже считаются полезными.

Например, в составе доступного в Латвии хлеба на 100 граммов продукта в среднем приходится от одного до 8 граммов сахара, а в йогурте это количество может достигать до 14 граммов, в свою очередь, в различных фруктовых соках - от четырех до 11 граммов сахара.

Это в среднем треть рекомендованной суточной дозы для взрослого.

Рекомендуемая экспертами суточная доза для взрослых - 25 граммов, или 5-6 чайных ложек. Сюда же входит сахар, который кладут в чай или кофе, используют в приготовлении блюд и потребляют уже в готовых продуктах, например, в печенье, сладких йогуртах и хлопьях для завтрака.

Эксперты призывают следить за информацией на упаковке продукта, где указано количества сахара на 100 граммов. Например: до 5 граммов - низкое содержание сахара;

от 5 до 10 - среднее количество;

от 10 и больше граммов - высокое содержание сахара.

Компания Orkla Latvija, один из ведущих производителей шоколада и кондитерских изделий, отмечает, что уменьшить количество сахара в предлагаемых ею продуктах - не так-то просто. Это сложный процесс, в котором нужно не только менять рецепт, но и проводить огромную работу с поставщиками сырья. Кроме того, потребители, как оказалось, до сих пор предпочитают ту продукцию, в которой больше сахара.

"Одновременно отличается то, что люди говорят, и то, что они действительно делают. Мы видим, что спрос есть, но нередко улучшенные продукты с пониженным содержанием сахара и соли не становятся равноценными базовыми продуктами. Потребители в целом хотят вести здоровый и устойчивый образ жизни, но это желание часто ограничивает покупательская способность", - сказала директор по коммуникации Orkla Latvija Линета Микша.

В то же время продуктовые технологи поясняют, что в составе отдельных продуктов в любом случае будет сахар. Он природный и содержится в сырье. Например, в йогурте есть лактоза, или молочный сахар, что означает, что в йогурте минимальное количество сахара составит около четырех граммов на 100 граммов продукта. Однако в составе разных йогуртов добавлен еще сахар, в связи с чем покупателям нужно следить за тем, что указано на этикетке.

Профессор кафедры пищевых технологий, старший научный сотрудник Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU) Солвита Кампусе рассказывает:

"Есть очень строгие правила Кабинета министров, которые регулируют это. Во-первых, в соки вообще не добавляют сахар. Таким образом, соком мы можем назвать только продукт, который выжат в чистом виде из конкретных фруктов, ягод или разведен из соответствующего концентрата, однако дополнительный сахар в сок, если мы его называем стопроцентным соком, добавлять нельзя".